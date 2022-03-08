سياسة
3 دقيقة قراءة
"الأوكرانية سهلة لأنها فقيرة".. تسريبات عنصرية قد تدفع سياسي برازيلي للتنحي
قال دو فال في التسجيلات المسرّبة إن النساء النازحات اللواتي رآهن على الحدود السلوفاكية-الأوكرانية "جميلات" وأفضل مظهراً من أولئك المنتظرات "خارج أفضل ملهى ليلي في البرازيل". وأضاف مخاطباً شخصاً آخر: "دعني أخبرك، إنّهن سهلات لأنهن فقيرات".
"الأوكرانية سهلة لأنها فقيرة".. تسريبات عنصرية قد تدفع سياسي برازيلي للتنحي
دفعت تصريحات دو فال أكثر من 40 ألف شخص إلى كتابة عريضة عبر الإنترنت تطالب بطرده من البرلمان / AP
8 مارس 2022

كشفت تسجيلات مسرّبة لسياسي برازيلي يميني قوله إنّ النساء الأوكرانيات الهاربات من الحرب "سهلات" بسبب فقرهن، إضافة إلى عدة تصريحات مسيئة ومتحيّزة جنسياً.

وذكرت صحيفة "إندبندنت" البريطانية أنّ تصريحات السياسي آرثر دو فال، وهو عضو الكونغرس عن مدينة ساو باولو جنوب شرقي البرازيل، دفعت الآلاف إلى مطالبته بالتنحي عن الحياة السياسية.

وقال دو فال في التسجيلات المسربة إن النساء النازحات اللواتي رآهن على الحدود السلوفاكية-الأوكرانية "جميلات" وأفضل مظهراً من أولئك المنتظرات "خارج أفضل ملهى ليلي في البرازيل".

وأدلى السياسي الذي كان يدعم في السابق الرئيس الشعبوي اليميني المتطرّف في البرازيل جاير بولسونارو، بهذه التصريحات خلال زيارة استمرّت ثلاثة أيام إلى مدينة أوزهورود الحدودية الأسبوع الماضي، ووصفت بأنها "زيارة إنسانية" جرت في أعقاب العملية الروسية العسكرية.

ويتابع دو فال في التسجيلات الصوتية المسرّبة التي نشرتها وسائل الإعلام البرازيلية: "أقسم لك (..) لم أرَ مثل هؤلاء الفتيات الجميلات. طابور اللاجئين يبلغ طوله 200 متر أو أكثر (..) إنه شيء لا يُصدَّق، أفضل من أيّ طابور انتظار خارج أفضل ملهى ليلي في البرازيل".

وفي المقطع الثاني يمكن سماع عضو الكونغرس وهو يقول: "دعني أخبرك، إنّهن سهلات لأنهن فقراء".

ويأتي ذلك بعد أن نشر دو فال صورة لنفسه محاطاً بصناديق زجاجات المولوتوف في مدينة أوزهورود الحدودية الخميس الماضي.

وتعرّضت تصريحات دو فال حول الأوكرانيات لانتقادات شديدة، ما دفع أكثر من 40 ألف شخص إلى كتابة عريضة عبر الإنترنت تطالب بطرد السياسي من البرلمان في ساو باولو.

وأطلقت روسيا في 24 فبراير/شباط الماضي عملية عسكرية في أوكرانيا تبعتها ردود فعل دولية غاضبة وفرض عقوبات اقتصادية ومالية "مشددة" على موسكو.

وفرّ أكثر من 1.7 مليون أوكراني لاجئ إلى الدول المجاورة في أعقاب بدء الحرب. فيما وصفت الأمم المتحدة الوضع بأنه أسوأ أزمة لاجئين تجتاح أوروبا منذ الحرب العالمية الثانية.

مصدر:TRT عربي
اكتشف
غروسي: تعاون إيران مع الطاقة الذرية التزام قانوني وليس خياراً
الاحتلال يواصل مجازره بحق مجوّعي غزة.. ولازاريني: الأونروا تواجه أزمة وجود
إيران تعتقل 26 شخصاً في خوزستان بتهمة التعاون مع إسرائيل
زعيم إسرائيلي معارض يعلق على قتل المستوطنين ثلاثةَ فلسطينيين بالضفة: مجزرة يهودية عنيفة
مستوطنون يقتلون 3 فلسطينيين ويصيبون 16 واستشهاد طفل في جنين وسط استمرار عمليات الهدم في طولكرم
"القسام" تنشر مشاهد لكمين خان يونس.. والاحتلال يعترف بمقتل 7 جنود وتحقيقاته تكشف عن "خلل خطير"
الحرب في الشرق الأوسط تدفع بكين لإعادة إحياء مشروع "قوة سيبيريا 2" لنقل الغاز الروسي
قمة الناتو.. أردوغان يؤكد في لقائه بزعماء: أولويتنا التوصل إلى وقف دائم لإطلاق النار في غزة
عشرات الشهداء بمجازر إسرائيلية جديدة.. و”حكومة غزة”: الاحتلال يقنص المدنيين عند نقاط المساعدات
ترمب يدعي أن اتفاقاً بشأن غزة "بات وشيكاً جداً".. وحماس: الاتصالات بين الوسطاء تكثفت والاحتلال يتلكأ
زهران ممداني.. مسلم اشتراكي ومؤيد لفلسطين يقترب من منصب عمدة نيويورك
كتائب القسام وسرايا القدس تدمران آليات إسرائيلية بخان يونس.. وجيش الاحتلال يقر بمقتل 7 جنود
بعد تقرير الاستخبارات.. ترمب: برنامج إيران النووي عاد عقوداً إلى الوراء بعد تدميره بالكامل
وزيرا دفاع تركيا وهولندا يوقّعان إعلان نيات خلال قمة الناتو في لاهاي
الاحتلال يواصل عمليات الدهم والاعتقال في الضفة الغربية ويهدم 623 منزلاً بالقدس منذ 7 أكتوبر
ألق نظرة سريعة على TRT Global. شاركونا تعليقاتكم
Contact us