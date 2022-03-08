قال راي بيزيللي، نائب الرئيس للأعمال الدولية في شركة لوكهيد مارتن (شركة صناعات دفاعية أمريكية) الثلاثاء إن "الشركة ستستثمر أكثر من مليار دولار لتوطين الصناعات العسكرية في السعودية"، حسبما نقله تلفزيون الشرق السعودي.

ونُقل عن بيزيللي قوله إن الهيئة العامة للصناعات العسكرية السعودية والشركة السعودية للصناعات العسكرية لديهما خطط قيمتها مئات الملايين من الدولارات، وإن شركة لوكهيد مارتن ستنفق أكثر من مليار دولار لدعم الصناعة المحلية في السعودية.

وتُعدّ الهيئة العامة للصناعات العسكرية السعودية، الجهةَ المنظمة للصناعة العسكرية في المملكة، فيما تعتبر الشركة السعودية للصناعات العسكرية شركة دفاعية مملوكة للدولة، حسب رويترز.

ووضعت السعودية لنفسها أهدافاً طموحة لتنويع اقتصادها بعيداً عن النفط الذي تزوِّد به الغرب، بما فيه الولايات المتحدة التي تُعد المملكة أحد المشترين الرئيسيين للسلاح منها.

ومع تخصيص المملكة أكثر من 45 مليار دولار للإنفاق العسكري في عام 2022، جعلت الرياض تطوير صناعة محلية أساسياً لخطة تحول بمليارات الدولارات أطلقها ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، وتعرف باسم رؤية 2030.

ورفض بيزيللي الإدلاء بتفاصيل تتعلق بالاتفاق، وقال إن "لوكهيد مارتن تتطلع للاستثمار في عديد من الفرص مع شركات محلية وجهات حكومية لإنتاج بعض صناعتها في المملكة".

وقالت الهيئة العامة للصناعات العسكرية السعودية الاثنين إنها تعمل مع لوكهيد مارتن لتصنيع بعض أجزاء منظومة الدفاع الصاروخي (ثاد).

وأوضح بيزيللي أن لوكهيد مارتن لها عقود كبيرة مع السعودية، فإضافة إلى التعاون في تصنيع أجزاء، تريد إدراج المملكة في سلاسل التوريد العالمية وإنشاء سوق للتصدير. وقال إن الإيرادات من دول الخليج العربية بلغت أربعة مليارات دولار في 2020، دون أن يقدم رقماً أحدث.

وقال وزير الصناعة والثروة المعدنية السعودي الاثنين إن الرياض جذبت استثمارات بقيمة 81 مليار ريال (21.6 مليار دولار) في القطاع الصناعي عام 2021.