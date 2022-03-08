سياسة
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وزير الدفاع البريطاني يتعهّد بدعم بولندا إذا قررت تزويد أوكرانيا بالمقاتلات
أكد وزير الدفاع البريطاني بن والاس الثلاثاء أن بلاده ستدعم بولندا في قرارها إرسال طائرات حربية إلى أوكرانيا إذا قررت في النهاية ذلك.
وزير الدفاع البريطاني يتعهّد بدعم بولندا إذا قررت تزويد أوكرانيا بالمقاتلات
بريطانيا تقرر دعم قرار بولندا تزويد أوكرانيا مقاتلات إذا قررت ذلك / Others
8 مارس 2022

أعلن وزير الدفاع البريطاني بن والاس الثلاثاء في مقابلة مع شبكة سكاي نيوز البريطانية، أن بلاده ستدعم بولندا في قرارها إرسال طائرات حربية من طراز "ميغ 29"، إلى أوكرانيا إذا ما قررت في النهاية ذلك.

وحذّر الوزير من أن خطوة من هذا النوع "قد تضع بولندا في خط النار مباشرة أمام روسيا".

وجاءت تصريحات بن والاس عقب إعلان وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن الأحد الماضي أن الولايات المتحدة تعمل جاهدة للتوصل إلى اتفاق مع بولندا لتزويد أوكرانيا بطائرات حربية تعود إلى الحقبة السوفيتية لتحل محلها طائرات أمريكية.

وأضاف بن والاس، على الصعيد ذاته، أن "بولندا ستدرك أن القرارات التي تتخذها لن تساعد أوكرانيا بشكل مباشر فحسب، وهو أمر جيد، لكن قد تضع بولندا أيضاً في خط النار مباشرة أمام دول مثل روسيا وبيلاروسيا".

وتابع: "سيتعين عليهم التكيف مع ذلك. إنها حقاً مسؤولية كبيرة تقع على عاتق رئيس بولندا وبطبيعة الحال على وزير الدفاع".

واختتم قائلاً: "لذا، لست بصدد تخمين خيارهم. ولكن بالنسبة إليّ وبصفتنا عضواً في الناتو، أقول إننا سنقف إلى جانب بولندا".

مصدر:TRT عربي - وكالات
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