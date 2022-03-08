قالت نائبة وزير الخارجية الأمريكي ويندي شيرمان الثلاثاء، إن "بلادها لا تزال تنسق مع شركائها لفرض عقوبات على روسيا ورئيسها فلاديمير بوتين".

جاء ذلك في مؤتمر صحفي عقدته شيرمان، مع وزير الخارجية المغربي ناصر بوريطة، على هامش زيارة للمملكة بدأتها الثلاثاء وتمتد إلى الأربعاء، ضمن جولة تشمل أيضاً تركيا وإسبانيا ومصر والجزائر.

وقالت شيرمان إن "الحرب الروسية ضد أوكرانيا غير مبررة، إذ عملنا على مدى أشهر من أجل إعطاء بوتين مساراً لمناقشة هواجس روسيا والعمل على إيقاف الحرب، لكنه رفض كل ذلك ونفذ هجوماً ضد بلد صاحب سيادة".

ودعت في تصريحها الرئيس الروسي إلى وقف إطلاق النار وسحب قواته من أوكرانيا وإلى الحوار من أجل الوصول إلى السلام.

فيما أشار بوريطة إلى إن موقف بلاده من هذه الأزمة، سبق وأن عبر عنه في بيانيْن سابقيْن.

وكانت الخارجية المغربية أفادت، في بيان رسمي يوم 26 فبراير/شباط المنقضي، بأن "المغرب يتابع بقلق تطورات الوضع بين روسيا وأوكرانيا، ويجدد دعمه للوحدة الترابية والوطنية لجميع الدول الأعضاء في الأمم المتحدة".

وتابع البيان: "المغرب يتشبث بمبدأ عدم اللجوء إلى القوة لتسوية النزاعات بين الدول، ويشجع جميع المبادرات والإجراءات التي تسهم في تعزيز التسوية السلمية للنزاعات".

وفي يوم 2 مارس/آذار الجاري، قرر المغرب عدم المشاركة في تصويت على مشروع قرار بشأن أوكرانيا اعتمدته الجمعية العامة للأمم المتحدة.

وأوضح بوريطة، في سياق منفصل، خلال المؤتمر الصحفي الثلاثاء أن لقائه مع شيرمان ناقش تعزيز العلاقات بين البلدين.

وأكد أن البلدين لديهما طموح لمواكبة التغييرات التي يعرفها السياق الإقليمي والدولي.

وأكد بأن البلدين لديهما "طموح لمواكبة التغييرات التي يعرفها السياق الإقليمي والدولي".

وترأس بوريطة وشيرمان الحوار الاستراتيجي بين المغرب والولايات المتحدة، والذي انطلقت دورته الأولى عام 2012.

ويهدف هذا الحوار إلى تعزيز التعاون بين البلدين، وبحث الملفات الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.