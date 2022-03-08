سياسة
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اتهمها بالتورط في قتل شعبه.. وزير أوكراني يتراجع ويعتذر لشركة طيران إسرائيل
تسبب استمرار الرحلات الجوية الإسرائيلية إلى روسيا في لغط دبلوماسي، إذ اتهم وزير الخارجية الأوكراني شركة الطيران الإسرائيلية (العال) بـ"جني الأموال الملطخة بالدماء الأوكرانية"، قبل أن يتراجع معتذراً.. ما القصة؟
اتهمها بالتورط في قتل شعبه.. وزير أوكراني يتراجع ويعتذر لشركة طيران إسرائيل
كوليبا: العال الإسرائيلية تقبل المدفوعات عبر النظام المصرفي الروسي 'مير' المصمم للتهرب من العقوبات / Reuters
8 مارس 2022

اعتذر وزير الخارجية الأوكراني، دميترو كوليبا الثلاثاء، وصحح نفسه بعد أن كتب على تويتر أن "شركة الطيران الإسرائيلية (العال) لا تزال تقبل نظام الدفع الروسي (مير) المصمم للتهرب من العقوبات الدولية".

وكتب كوليبا الاثنين: "فيما يعاقب العالم روسيا على فظاعاتها الوحشية في أوكرانيا، يفضل البعض جني الأموال الملطخة بالدماء الأوكرانية".

وأضاف: "ها هي العال الإسرائيلية تقبل المدفوعات عبر النظام المصرفي الروسي (مير) المصمم للتهرب من العقوبات"، مرفقاً التغريدة بلقطة شاشة لصفحة شركة العال للدفع، غير مؤرخة يظهر عليها نظام الدفع مير.

وقال متحدث باسم العال إن "شركة الطيران توقفت عن قبول مدفوعات مير بعد أربعة أيام من بدء الهجوم الروسي على أوكرانيا"، حسب وكالة الصحافة الفرنسية.

وأعلنت الشركة في بيان أنها "منعت استخدام بطاقة ائتمان مير اعتباراً من 28 فبراير/شباط 2022" ، مضيفة أنها "وصّلت مساعدات إنسانية إلى أوكرانيا وأجلت فارّين من الحرب".

وأقرّ كوليبا بأن الشركة حظرت فعلاً استخدام بطاقات مير وكتب: "أنا ممتن لشركة العال على عمليات الإغاثة الإنسانية الهامة وأقدم اعتذاري".

في سياق متصل، تستعد إسرائيل الثلاثاء لتمديد الضمانات المالية الممنوحة لشركات الطيران التابعة لها لتواصل تسيير رحلات إلى روسيا، ما أثار انتقادات في كييف في وقت تقاطع فيه معظم شركات الطيران الغربية روسيا رداً على هجومها على أوكرانيا.

وقال مصدر في وزارة المالية الإسرائيلية، طلب عدم الكشف عن اسمه، إن "الوزارة ستسعى إلى تمديد الضمانات الممنوحة الأسبوع الماضي لشركات الطيران التي أفادت أن عقود التأمين التي وقعتها لا تغطي الرحلات إلى روسيا بسبب العقوبات، من أجل السماح لها بمواصلة هذه الرحلات"، حسب وكالة الصحافة الفرنسية.

وكان من المقرر أن تنتهي صلاحية الضمانات البالغة قيمتها ملياري دولار في التاسع من مارس/آذار الجاري.

يأتي ذلك فيما أوقفت أوروبا وكندا والولايات المتحدة الرحلات الجوية إلى روسيا، ومنعت الطائرات الروسية من دخول مجالها الجوي كجزء من العقوبات المفروضة عليها.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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