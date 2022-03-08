سياسة
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على ساحل المغرب الشمالي.. نحو ألف مهاجر يفشلون في دخول جيب مليلية الإسباني
قالت سلطات مدينة مليلية التابعة للإدارة الإسبانية إن "نحو ألف مهاجر فشلوا في تسلق الحاجز الذي يفصلها عن المغرب"، بعد أن تصدى حرس الحدود المغربي للمحاولة.
على ساحل المغرب الشمالي.. نحو ألف مهاجر يفشلون في دخول جيب مليلية الإسباني
شهدت مليلية، الأربعاء الماضي، أكبر محاولة لدخوله على الإطلاق، وفقاً للسلطات، عندما حاول نحو 2500 شخص الدخول / AP
8 مارس 2022

أفادت سلطات مدينة مليلية بأن ألف مهاجر حاولوا صباح الثلاثاء دخول الجيب الإسباني على ساحل المغرب الشمالي، بعد أيام من أكبر محاولة من نوعها.

وقالت شرطة مليلية، في بيان، إن "قوة صد التسلل في الحرس المدني رصدت قرابة السادسة صباحاً مجموعة كبيرة من نحو ألف مهاجر يقتربون من سياج (مليلية) بشكل منسق ومنظم قبل أن ينقسموا إلى عدة مجموعات".

وفي حوالي الثامنة صباحاً تمكنت إحدى المجموعات وتضم نحو 400 شخص من الوصول إلى السياج"، لكن قوات الأمن المغربية أوقفتهم، وفق البيان. ولم يتمكن أي من هؤلاء الأشخاص في النهاية من عبور السياج إلى مليلية.

وشهدت مليلية الأربعاء الماضي، أكبر محاولة لدخولها على الإطلاق، وفقاً للسلطات، عندما حاول نحو 2500 شخص الدخول، فيما شهد يوما الخميس والجمعة محاولتين أخريين شملتا على التوالي 1200 وألف شخص.

وتمكن ما مجموعه 871 مهاجراً من دخول مليلية يومي الأربعاء والخميس مقارنة مع 1092 عام 2021 بأكمله.

وتشكل مليلية وسبتة، التي تقع على بعد حوالي 400 كيلومتر منها غرباً، الحدود البرية الوحيدة للاتحاد الأوروبي في القارة الإفريقية، وتشهدان باستمرار محاولات من المهاجرين لدخولهما سعياً للوصول إلى أوروبا.

ففي مايو/أيار الماضي، شهدت أزمة الهجرة في سبتة دخولاً مفاجئاً لأكثر من 10 آلاف شخص غالبيتهم العظمى من المغاربة عن طريق البحر أو الحاجز الحدودي، بعد تخفيف القيود على الجانب المغربي.

وجرى ذلك في سياق خلاف دبلوماسي بين مدريد والرباط إثر استقبال إسبانيا زعيم الانفصاليين الصحراويين في "جبهة البوليساريو"، إبراهيم غالي، للعلاج بعد إصابته بفيروس كورونا.

وفيما خفّت حدة التوتر منذ ذلك الحين، إلا أنه لم ينته. فمنذ استدعائه للتشاور في مايو/أيار، لم يعد سفير المغرب لدى إسبانيا إلى مدريد حتى الآن.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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