سياسة
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على وقع أزمة أوكرانيا.. بورصات الخليج تسجّل ارتفاعاً مدفوعة بأسعار النفط
شهدت أسعار النفط ارتفاعاً شديداً، مسجلة بذلك أعلى مستوى لها منذ عام 2008، على خلفية التوترات الأخيرة وخاصة في شرق أوروبا. وأدّى ذلك إلى تسجيل البورصات الخليجية بدورها ارتفاعاً ملحوظاً.
على وقع أزمة أوكرانيا.. بورصات الخليج تسجّل ارتفاعاً مدفوعة بأسعار النفط
مع استمرار صعود أسعار النفط.. معظم بورصات الخليج تسجل ارتفاعا / Others
8 مارس 2022

أغلقت مؤشرات معظم أسواق الأسهم الخليجية على ارتفاع اليوم الثلاثاء وسط استمرار صعود أسعار النفط شديدة التأثير على اقتصادات المنطقة، فيما انفردت بورصة دبي بالخسائر.

وبحلول الساعة 13:02 بتوقيت غرينتش، جرى تداول عقود خام برنت القياسي تسليم مايو/أيار، عند 125.95 دولار للبرميل، بارتفاع 2.74 دولار أي ما يعادل نسبة 2.22%.

فيما زاد خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي، تسليم أبريل/نيسان، بمقدار 1.99 دولار أي تقريبا بنسبة 1.67%، إلى 121.39 دولار للبرميل.

وسجل مؤشر السوق السعودية ارتفاعاً طفيفاً أيضاً، بنسبة 0.34%، وأغلق على 12851 نقطة، وقاد المكاسب سهم "بترورابغ" مرتفعاً بحوالي 9.47%، و"الراجحي" 0.91%.

أما في الإمارات، فقد هبط مؤشر بورصة دبي بحوالي 0.2% إلى 3411.9 نقطة، وكان أبرز الأسهم الخاسرة سهما سوق دبي المالي وبنك دبي التجاري، منخفضين ب 2.14 و0.99% على الترتيب.

وزاد مؤشر سوق أبو ظبي 0.62% إلى 9732.3 نقطة، وكان أبرز الأسهم الرابحة سهما "أركان" العقارية و"دانة غاز"، مرتفعيْن بـ3.28 و1.14% على الترتيب.

كما صعد مؤشر بورصة قطر 0.67% إلى 13682.3 نقطة، مدعوماً خصوصاً بمكاسب سهمي بنك قطر الإسلامي و"مجمع المناعي"، مرتفعيْن 3.64 و1.45% على الترتيب.

وزاد المؤشر الأول في سوق الكويت 1.13% إلى 8707.4 نقاط، وكان أبرز الأسهم الرابحة سهما "أوريدو" للاتصالات وبنك بوبيان مرتفعين 9.29 و6.06% على الترتيب.

وصعد مؤشر بورصة مسقط 0.5% إلى 4223 نقطة، وقاد المكاسب سهم "صناعة مواد البناء" مرتفعاً 7.32%، وزاد سهم بنك "إتش إس بي سي" 2.88%.

وارتفع مؤشر البحرين 0.37% إلى 2069.9 نقطة، وقاد المكاسب سهم "اتصالات البحرين" مرتفعاً 2.7%، وزاد سهم "ألمنيوم البحرين" 0.97%.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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