أغلقت مؤشرات معظم أسواق الأسهم الخليجية على ارتفاع اليوم الثلاثاء وسط استمرار صعود أسعار النفط شديدة التأثير على اقتصادات المنطقة، فيما انفردت بورصة دبي بالخسائر.

وبحلول الساعة 13:02 بتوقيت غرينتش، جرى تداول عقود خام برنت القياسي تسليم مايو/أيار، عند 125.95 دولار للبرميل، بارتفاع 2.74 دولار أي ما يعادل نسبة 2.22%.

فيما زاد خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي، تسليم أبريل/نيسان، بمقدار 1.99 دولار أي تقريبا بنسبة 1.67%، إلى 121.39 دولار للبرميل.

وسجل مؤشر السوق السعودية ارتفاعاً طفيفاً أيضاً، بنسبة 0.34%، وأغلق على 12851 نقطة، وقاد المكاسب سهم "بترورابغ" مرتفعاً بحوالي 9.47%، و"الراجحي" 0.91%.

أما في الإمارات، فقد هبط مؤشر بورصة دبي بحوالي 0.2% إلى 3411.9 نقطة، وكان أبرز الأسهم الخاسرة سهما سوق دبي المالي وبنك دبي التجاري، منخفضين ب 2.14 و0.99% على الترتيب.

وزاد مؤشر سوق أبو ظبي 0.62% إلى 9732.3 نقطة، وكان أبرز الأسهم الرابحة سهما "أركان" العقارية و"دانة غاز"، مرتفعيْن بـ3.28 و1.14% على الترتيب.

كما صعد مؤشر بورصة قطر 0.67% إلى 13682.3 نقطة، مدعوماً خصوصاً بمكاسب سهمي بنك قطر الإسلامي و"مجمع المناعي"، مرتفعيْن 3.64 و1.45% على الترتيب.

وزاد المؤشر الأول في سوق الكويت 1.13% إلى 8707.4 نقاط، وكان أبرز الأسهم الرابحة سهما "أوريدو" للاتصالات وبنك بوبيان مرتفعين 9.29 و6.06% على الترتيب.

وصعد مؤشر بورصة مسقط 0.5% إلى 4223 نقطة، وقاد المكاسب سهم "صناعة مواد البناء" مرتفعاً 7.32%، وزاد سهم بنك "إتش إس بي سي" 2.88%.

وارتفع مؤشر البحرين 0.37% إلى 2069.9 نقطة، وقاد المكاسب سهم "اتصالات البحرين" مرتفعاً 2.7%، وزاد سهم "ألمنيوم البحرين" 0.97%.