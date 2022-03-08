أبلغت وزارة الدفاع الأمريكية المشرّعين الأمريكيين الثلاثاء بأنها تقدّر مقتل ما بين ألفين إلى 4 آلاف جندي روسي في أوكرانيا منذ بدء تدخلها العسكري في البلاد.

وقال الجنرال سكوت بيرييه، مدير وكالة استخبارات الدفاع التابعة للبنتاغون، أثناء جلسة استماع في الكونغرس، إن "ما بين ألفين إلى أربعة آلاف جندي" لقوا حتفهم حتى الآن في العملية العسكرية الروسية.

وأضاف بيرييه أن هذه التقديرات ذات "ثقة منخفضة"، لأنه جرى تجميعها باستخدام مزيج من مصادر الاستخبارات، وبيانات متنوعة المصادر.

وفي السياق ذاته، قال مدير وكالة المخابرات المركزية الأمريكية، وليام بيرينز، إن "الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أخطأ في خططه تجاه أوكرانيا".

وأشار إلى أن بوتين "سيزيد هجماته في أوكرانيا" وأن الأسابيع القليلة المقبلة ستكون "صعبة للغاية".

وكانت رئاسة هيئة أركان الجيش الأوكراني، قد أعلنت في وقت سابق، مقتل أكثر من 12 ألف جندي روسي وإسقاط 48 طائرة روسية و80 مروحية وتدمير 303 دبابات و1036 مدرعة و120 مدفعية.

وأضافت، في بيان، أن الجيش الأوكراني دمر أيضا 27 منظومة دفاع جوي و56 راجمة صواريخ و474 مركبة و60 عربة وقود و7 طائرات مسيرة و3 زوارق سريعة خفيفة.

وعلى صعيد متصل، قال مسؤول عسكري أمريكي كبير الثلاثاء أن التقديرات الأمريكية تشير إلى أن معظم القوات القتالية لكل من روسيا وأوكرانيا، لا تزال سليمة، رغم دخول الهجوم العسكري الروسي على أوكرانيا يومه الثالث عشر.

وأضاف المسؤول، أن الولايات المتحدة ليس لديها أدلة على أن روسيا سحبت قوات من أماكن أخرى في أراضيها لإضافتها إلى القوات التي نشرتها على الحدود ثم دفعت بها إلى أوكرانيا، والتي يزيد قوامها على 150 ألف جندي.

ولفت المسؤول إلى إن القوات الروسية عزلت مدينة ماريوبول الأوكرانية، لكن مع ذلك لا تعتقد الولايات المتحدة أن هذه القوات دخلت المدينة نفسها.