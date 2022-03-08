سياسة
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"سيسعى لسحق الجيش الأوكراني".. كيف تصف الاستخبارات الأمريكية بوتين؟
وصفت الاستخبارات الأمريكية الثلاثاء الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بأنه يعاني من عزلة متزايدة وهو "محبط" و"غاضب" حول الوضع في أوكرانيا، وذلك خلال جلسة استماع في الكونغرس الأمريكي.
"سيسعى لسحق الجيش الأوكراني".. كيف تصف الاستخبارات الأمريكية بوتين؟
"سيسعى لسحق الجيش الأوكراني".. كيف تصف الاستخبارات الأمريكية بوتين؟ / AP
8 مارس 2022

وصفت الاستخبارات الأمريكية الثلاثاء الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بأنه يعاني من عزلة متزايدة وهو "محبط" و"غاضب" حول الوضع في أوكرانيا، وذلك خلال جلسة استماع في الكونغرس الأمريكي.

وقال مدير وكالة الاستخبارات المركزية الأميركية(CIA) وليام بورنز "أعتقد أن بوتين غاضب ومحبط في هذه اللحظة. من المرجح أن يضاعف جهوده ويحاول سحق الجيش الأوكراني دون أن يكترث للخسائر المدنية".

ولفتت أيضاً رئيسة أجهزة الاستخبارات الأمريكية أفريل هينز خلال الجلسة نفسها إلى أنها تعتبر أن "بوتين يعاني من عدم احترام الغرب له".

وأضافت: "يشعر كأنها حرب لا يستطيع أن يسمح لنفسه بأن يخسرها"، وتابعت: "لكن ما يمكن أن يقبله كانتصار قد يتغيّر مع الوقت".

نتج الهجوم على أوكرانيا لدى الرئيس الروسي عن "قناعة شخصية عميقة"، حسبما أكّد مدير وكالة الاستخبارات المركزية الذي اعتبر أن الرئيس الروسي قد شحن "لسنوات عديدة مزيجاً متفجراً من المظالم والطموح".

وأطلقت روسيا، فجر 24 فبراير/شباط الماضي، عملية عسكرية في أوكرانيا، تبعتها ردود فعل دولية غاضبة وفرض عقوبات اقتصادية ومالية "مشددة" على موسكو.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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