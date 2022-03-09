سياسة
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مادورو يؤكد لقاءه وفداً أمريكياً رفيعاً.. هل تعوض فنزويلا النفط الروسي؟
أكد الرئيس الفنزولي أنه عقد لقاءً "محترفاً وصريحاً" مع وفد من الحكومة الأمريكية، مشيراً إلى أنه "كان اجتماعاً دبلوماسياً للغاية وتحدثنا لمدة ساعتين تقريباً، ومن المهم جداً بالنسبة لي التحدث وجهاً لوجه حول مواضيع مثيرة للاهتمام".
مادورو يؤكد لقاءه وفداً أمريكياً رفيعاً.. هل تعوض فنزويلا النفط الروسي؟
مادورو أكد لقاءه مسؤولين أمريكيين / Reuters
9 مارس 2022

أكد الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو، لقاءه وفداً من الحكومة الأمريكية، مشيراً أن اللقاء كان "محترماً وصريحاً".

وفي تصريحات للقناة الرسمية الفنزويلية، أكد مادورو أنهم منفتحون دائماً للحوار، مضيفاً: "كان اجتماعاً دبلوماسياً للغاية وتحدثنا لمدة ساعتين تقريباً، ومن المهم جداً بالنسبة لي التحدث وجهاً لوجه حول مواضيع مثيرة للاهتمام".

وانتقد مادورو الحظر الذي بدأ فرضه على روسيا، قائلًا: "كان هناك بالفعل خلل حاد في أسعار الطاقة والغاز والنفط والمواد الغذائية والأسمدة، والآن أصبح الأمر أسوأ، وسنصر على السلام والحوار والتفاوض بما يتفق مع الضمانات الأمنية".

وكانت تقارير قد أشارت إلى عقد لقاء بين وفد أمريكي رفيع ومادورو الأسبوع الماضي، لبحث مسألة إمدادات الطاقة.

يشار إلى أنه في 2019، فرضت واشنطن عقوبات على النفط الفنزويلي، وأغلقت سفارتها في كاراكاس بعد أن اعتبرت فوز الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو في الانتخابات عام 2018 خدعة.

وقبل أيام، أفاد مصدر أمريكي مطلع بأن إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن تدرس إمكانية تخفيف العقوبات عن فنزويلا كي تزيد من إنتاج النفط وتجري بيعه في السوق الدولية.

ونقلت شبكة "CNN" الأمريكية عن المصدر (لم تسمه) قوله إن هذه الخطوة تهدف إلى تقليل الاعتماد العالمي على النفط الروسي وسط الغزو الروسي لأوكرانيا، وعزل روسيا عن أحد حلفائها الرئيسيين في أمريكا الجنوبية.

وأضاف المصدر أن مسؤولي إدارة بايدن، بمن فيهم مدير مجلس الأمن القومي لنصف الكرة الغربي خوان غونزاليس والمبعوث الرئاسي الأمريكي الخاص لشؤون الرهائن روجر كارستينز، جرى إرسالهم إلى كاراكاس خلال عطلة نهاية الأسبوع لإجراء محادثات حول هذه القضية، وكذلك لمناقشة قضية المواطنين الأمريكيين المحتجزين حالياً في البلاد.

وأطلقت روسيا فجر 24 فبراير/شباط الماضي عملية عسكرية في أوكرانيا، تبعتها ردود فعل دولية غاضبة وفرض عقوبات اقتصادية ومالية "مشددة" على موسكو.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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