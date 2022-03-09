أعلن مسؤول إسرائيلي، الثلاثاء، استحواذ شركة إسرائيلية على 30% من أسهم نظيرتها المغربية التي تعمل في مجال الطاقة.

جاء ذلك في تغريدة نشرها رئيس البعثة الإسرائيلية في المغرب دافيد غوفرين في حسابه عبر "تويتر".

وقال غوفرين: "تتواصل مبادرات التنمية بين المغرب وإسرائيل، حيث جرى التوقيع على صفقة ضخمة، يجري خلالها اقتناء 30% من أسهم الشركة المغربية غايا إنرجي، من طرف الشركة الإسرائيلية مارون إنرجي".

وأضاف: "ستمكن هذه الصفقة الشركة المغربية من استثمار 1.2 مليار دولار في مجال الطاقة المتجددة".

ووقع المغرب وإسرائيل، في 22 فبراير/شباط الماضي، اتفاقية في المجال الاقتصادي، تهدف إلى تعزيز التعاون التجاري الثنائي والاستثمارات المشتركة.

ووقع الاتفاقية، وزير الصناعة والتجارة المغربي رياض مزور، ووزيرة الاقتصاد والصناعة الإسرائيلية أورنا باربيفاي، على هامش زيارة قادتها إلى المملكة دامت 4 أيام.

وفي 10 ديسمبر/كانون الأول 2020، أعلنت إسرائيل والمغرب، استئناف العلاقات الدبلوماسية بينهما بعد توقفها عام 2000 إثر اندلاع الانتفاضة الفلسطينية الثانية.

وفي 22 من الشهر ذاته، وقعت الحكومة المغربية "إعلاناً مشتركاً" مع إسرائيل والولايات المتحدة، خلال أول زيارة لوفد رسمي إسرائيلي أمريكي إلى العاصمة الرباط.