سياسة
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مسؤول تركي: لا نعتزم وقف مشترياتنا من النفط الروسي
قال نائب وزير الطاقة التركي إن  تركيا تعتمد على روسيا في 45% من طلبها على الغاز الطبيعي و17% من النفط و40% من البنزين، مشيراً إلى أن نقرة ستواصل شراء النفط الروسي وتأمل في رفع العقوبات عن إيران.
مسؤول تركي: لا نعتزم وقف مشترياتنا من النفط الروسي
نائب وزير الطاقة ألب أرسلان بيرقدار  / AA
9 مارس 2022

قال ألب أرسلان بيرقدار نائب وزير الطاقة التركي إن أنقرة ستواصل شراء النفط الروسي وتأمل في رفع العقوبات عن إيران، مما يجلب إمدادات إضافية لتلبية الطلب العالمي.

وأضاف في تصريحات على هامش مؤتمر سيراويك للطاقة إن تركيا تعتمد على روسيا في 45% من طلبها على الغاز الطبيعي و17% من النفط و40% من البنزين.

وقال: "العالم بحاجة إلى مزيد من النفط, يجب أن يأتي من مكان ما، من الولايات المتحدة، من فنزويلا.. من إيران، المملكة العربية السعودية، أو من أي مكان نريده".

ومضى يقول إن تركيا لا يمكنها بسهولة أن تعوض إمداداتها االنفطية الروسية من أماكن أخرى، مضيفاً أنها "مورد قديم موثوق به".

وسبق أن استوردت تركيا نحو 200 ألف برميل يومياً من الخام الإيراني قبل أن تقرر واشنطن في 2018 انسحابها من الاتفاق النووي الإيراني لعام 2015 وعاودت فرض عقوبات على طهران.

وقال بيرقدار "فجأة نزلنا إلى الصفر (توقف الإمدادات من إيران).. والآن لا يمكن أن يكون لدينا اضطراب آخر في الإمدادات، هذه المرة في روسيا".

وتأمل تركيا أن تتوصل واشنطن وطهران إلى اتفاق قريباً يعيد إيران إلى الامتثال للاتفاق النووي لعام 2015. ويُجري البلدان محادثات منذ ما يقرب من عام لاستعادة الاتفاق الذي رفع العقوبات عن إيران.

وقال بيرقدار "آمل أن تُحل هذه القضية الإيرانية قريباً".

مصدر:TRT عربي - وكالات
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