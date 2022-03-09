قال وزير الطاقة والموارد الطبيعية التركي فاتح دونماز، الثلاثاء، إن احتياطي الغاز المكتشف في البحر الأسود، يكفي لسد الاحتياجات المنزلية مدة 30 عاماً.

وأوضح في كلمة ألقاها خلال مشاركته عبر اتصال مرئي، في فعالية نظمتها جامعة يلدز التقنية، أن تركيا اكتشفت 540 مليار متر مكعب من الغاز الطبيعي في البحر الأسود، وأنه سيجري البدء في استخراجها في الربع الأول من 2023.

وأضاف دونماز أن تركيا لديها خيارات عديدة من أجل تقليل اعتمادها على الخارج في الطاقة، أحدها التنقيب في البحار ومحطات الطاقة النووية والطاقة المتجددة.

ولفت إلى أن العالم بأسره يعاني حالياً من أزمة في الطاقة، مبيناً أن تركيا تنتج نحو 60% من احتياجات الطاقة الكهربائية بإمكاناتها المحلية.

وتواصل تركيا التنقيب عن الهيدروكربونات في مناطقها بالبحار بسفن الحفر فاتح، وياووز، وقانوني.

وسبق أن أعلن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، اكتشاف أكبر حقل للغاز في تاريخ البلاد بالبحر الأسود، باحتياطي بلغ 540 مليار متر مكعب.