سياسة
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إيطاليا ستستخدم العقارات المصادرة  من المافيا لإيواء اللاجئين الأوكرانيين
قالت وزيرة الخارجية الإيطالية، إن السلطات تجري مسحاً للعقارات التي صادرتها من المافيا لاستخدامها في إيواء اللاجئين الأوكرانيين الوافدين إلى البلاد. وحتى الآن وصل إلى إيطاليا 17,286 أوكراني، معظمهم من النساء والأطفال.
إيطاليا ستستخدم العقارات المصادرة  من المافيا لإيواء اللاجئين الأوكرانيين
إيطاليا تدرس العقارات المصادرة من المافيا والتي يمكن استخدامها لإيواء لاجئين أوكرانيين / AP
9 مارس 2022

أعلنت السلطات الإيطالية الاثنين أنها تجري مسحاً للعقارات التي صادرتها من المافيا بهدف استخدامها في إيواء اللاجئين الأوكرانيين الوافدين إلى البلاد.

جاء ذلك في بيان صادر عن وزيرة الخارجية الإيطالية لوسيانا لامورجيزي.

وقالت لامورجيزي إن "الوكالة التي تدير الممتلكات المصادرة من المافيا بدأت درس العقارات التي يمكن استخدامها على المدى القصير، ولو مؤقتاً، لإيواء لاجئين من أوكرانيا".

ووصل إلى إيطاليا 17,286 أوكراني، معظمهم من النساء والأطفال، منذ بدأ الجيش الروسي هجومه على أوكرانيا في 24 فبراير/شباط، حسب وزارة الداخلية الإيطالية.

ورغم أن معظم اللاجئين وجدوا ملاذاً لدى أقارب وأصدقاء، جرى الإبلاغ عن مبادرات خاصة وعامة في البلاد لتنظيم إقامة كثيرين آخرين.

من جانبه قال زعيم الحزب الديمقراطي اليساري إنريكو ليتا، الاثنين إن "هذه ليست إلا البداية. مئات الآلاف من اللاجئين يأتون وعلينا أن نتحمل ذلك". وأضاف أن على إيطاليا الاستعداد لاستقبال الروس الفارين من روسيا أيضاً "هذا البلد الذي يتحول بشكل متزايد إلى سجن".

مصدر:TRT عربي - وكالات
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