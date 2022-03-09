سياسة
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لقاء مرتقب بين رئيس وزراء اليونان  والرئيس أردوغان في إسطنبول الأحد
من المقرر أن يلتقي رئيس وزراء اليونان والرئيس التركي رجب طيب أردوغان الأحد في إسطنبول.
لقاء مرتقب بين رئيس وزراء اليونان  والرئيس أردوغان في إسطنبول الأحد
رئيس وزراء اليونان كيرياكوس ميتسوتاكيس سيلتقي الرئيس التركي رجب طيب أردوغان في إسطنبول
9 مارس 2022

أعلنت اليونان أن رئيس وزرائها كيرياكوس ميتسوتاكيس، سيلتقي الرئيس التركي رجب طيب أردوغان الأحد في إسطنبول.

وقال متحدث الحكومة يانيس إيكونومو، الثلاثاء، إن ميتسوتاكيس سيزور إسطنبول في 13 مارس/آذار الجاري، للمشاركة في قداس تقيمه بطريركية فنر للروم الأرثوذكس.

وأضاف، في مؤتمر صحفي، أن ميتسوتاكيس سيلتقي بطريرك الروم الأرثوذكس بإسطنبول بارثولوميوس، ثم سيجتمع مع الرئيس أردوغان على مأدبة طعام.

وذكر أنه بالرغم من الخلافات كافة بين تركيا واليونان، فإن البلدين يواجهان سلسلة من المشاكل المشتركة.

وأكد المتحدث ضرورة انتهاج مقاربة ترمي إلى حل المشاكل، لا إضافة أخرى جديدة إليها.

وأشار أن ميستوتاكيس منفتح دائماً على لقاء الرئيس أردوغان، وأنه عازم على أن يجتمع بالرئيس التركي بروح إيجابية، و"دون تنازل عن ثوابت اليونان المستندة إلى القانون الدولي" على حد تعبيره.

وتوجد خلافات بين البلدين حول عدد من القضايا مثل مناطق الصلاحية البحرية شرقي المتوسط، والقضية القبرصية، وجزر بحر إيجه.

وقبل نحو شهر، صرح وزير الخارجية التركي مولود جاوش أوغلو، أن بلاده ستبحث مسألة السيادة على جزر بحر إيجه ما لم تتخل اليونان عن تسليحها.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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