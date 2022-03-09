قال رئيس برنامج الأغذية العالمي، ديفيد بيسلي إن الصراع بين روسيا وأوكرانيا يمكن أن يؤدي إلى ارتفاع أسعار المواد الغذائية على مستوى العالم.

كما حذر من أن ذلك يعرض المزيد من الناس في جميع أنحاء العالم لخطر المجاعة خصوصاً سكان الدول الفقيرة.

وتعد أوكرانيا وروسيا مصدرين رئيسيين للمواد الغذائية الأساسية. وقد تأثر إنتاج المحاصيل بالفعل بسبب الحرب ما أدى إلى ارتفاع الأسعار.

وتعرف روسيا وأوكرانيا بـ"سلة خبز أوروبا"، وتصدران نحو ربع إنتاج القمح العالمي، ونصف منتجات دوار الشمس، مثل البذور والزيت.

وفي تصريح لـBBC قال بيسلي إن عدد الأفراد الذين يواجهون خطر المجاعة في أنحاء العالم قد ارتفع بالفعل من 80 مليوناً إلى 276 مليوناً، خلال أربع سنوات قبل الغزو الروسي، بسبب ما أسماه بالـ"عاصفة الكاملة" من الصراع، إضافة إلى التغير المناخي، وتداعيات فيروس كورونا.

وأوضح أن دولاً بعينها يمكنها أن تتأثر بشكل خاص بالأزمة الحالية. وقال: "لبنان يستورد نحو 50% من الحبوب من أوكرانيا، وتعتمد دول مثل اليمن، وسوريا، وتونس، ويمكنني أن أعدد أكثر، على أوكرانيا باعتبارها سلة خبزها".

من جانبها أكدت شركة الكيماويات النرويجية، يارا إنترناشونال، وهي منتج رئيسي للأسمدة وتعمل في أكثر من 60 دولة، في تصريح لـBBC، إن النقص يمكن أن يلحق أضراراً بالغة بالمحاصيل، ما يؤدي إلى "أزمة غذاء عالمية".