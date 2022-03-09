سياسة
3 دقيقة قراءة
تركيا تواصل مساعيها لحل الأزمة الأوكرانية وتنسيق اجتماعات بين موسكو وكييف
أكد الرئيس التركي أن بلاده ستواصل مساعيها الدبلوماسية الرامية إلى حل الأزمة الأوكرانية، وسيعقد وزير الخارجية الأوكراني اجتماعاً في 10 مارس/آذار الجاري مع نظيره الروسي في أنطاليا، بتنسيق من وزير الخارجية التركي.
تركيا تواصل مساعيها لحل الأزمة الأوكرانية وتنسيق اجتماعات بين موسكو وكييف
الرئيس التركي يؤكد استمرار بلاده مساعيها الدبلوماسية الرامية إلى حل الأزمة الأوكرانية / AA
9 مارس 2022

قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان الأربعاء إن بلاده ستواصل مساعيها الدبلوماسية الرامية إلى حل الأزمة الأوكرانية.

وانتقد أردوغان، في كلمة ألقاها خلال مشاركته في اجتماع الكتلة النيابية لحزب العدالة والتنمية بالبرلمان التركي في العاصمة أنقرة، مواقف الدول الغربية تجاه الأزمة القائمة بين أوكرانيا وروسيا.

وأضاف: "مثلما نرفض ترك الشعب الأوكراني وحيداً، لا نقبل أيضاً الممارسات التي تذكرنا بمطاردة الساحرات تجاه الشعب الروسي".

وأشار إلى أنه أجرى عديداً من الاتصالات الهاتفية مع نظيريه الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، والروسي فلاديمير بوتين، وقادة دول المنطقة، بهدف تهدئة الوضع وإيجاد مخرجٍ للأزمة الحالية.

من جانبه قال وزير الخارجية الأوكراني ديميترو كوليبا، إن الاجتماع المقرر في 10 مارس/ آذار الجاري مع نظيره الروسي سيرغي لافروف في أنطاليا، سيُعقد بفضل وزير الخارجية التركي مولود جاوش أوغلو.

وأضاف كوليبا في مقابلة متلفزة: "لا أدري إن كان الرئيس التركي رجب طيب أردوغان أقنع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، أم أن جاوش أوغلو أقنع لافروف، لكن الاجتماع سيجرى يوم 10 مارس/آذار"، حسب وكالة أنباء "يونيان" الأوكرانية الأربعاء.

وأردف: "لافروف وعلى مدى سنتين كان يتجنب عقد لقاء ثنائي معي، الآن وافق فجأة، ربما لديه ما يقوله، سأستمع إليه لكنني سأتحدث معه على أساس أنه أحد مهندسي العدوان على أوكرانيا".

ورداً على سؤال حول ما إذا كان وضع شبه جزيرة القرم ودونباس مدرجاً على جدول الأعمال خلال الاجتماع، قال كوليبا إن بلاده ليست في وضع يسمح لها بالتخلي عن أي شيء في المفاوضات.

يذكر أن جاوش أوغلو، أعلن الثلاثاء عقد اجتماع ثلاثي يضم وزراء خارجية تركيا وأوكرانيا وروسيا، على هامش منتدى أنطاليا الدبلوماسي.

وفي 24 فبراير/شباط الماضي، أطلقت روسيا عملية عسكرية في أوكرانيا، تبعتها ردود فعل دولية غاضبة وفرض عقوبات اقتصادية ومالية "مشددة" على موسكو.

مصدر:TRT عربي - وكالات
اكتشف
غروسي: تعاون إيران مع الطاقة الذرية التزام قانوني وليس خياراً
الاحتلال يواصل مجازره بحق مجوّعي غزة.. ولازاريني: الأونروا تواجه أزمة وجود
إيران تعتقل 26 شخصاً في خوزستان بتهمة التعاون مع إسرائيل
زعيم إسرائيلي معارض يعلق على قتل المستوطنين ثلاثةَ فلسطينيين بالضفة: مجزرة يهودية عنيفة
مستوطنون يقتلون 3 فلسطينيين ويصيبون 16 واستشهاد طفل في جنين وسط استمرار عمليات الهدم في طولكرم
"القسام" تنشر مشاهد لكمين خان يونس.. والاحتلال يعترف بمقتل 7 جنود وتحقيقاته تكشف عن "خلل خطير"
الحرب في الشرق الأوسط تدفع بكين لإعادة إحياء مشروع "قوة سيبيريا 2" لنقل الغاز الروسي
قمة الناتو.. أردوغان يؤكد في لقائه بزعماء: أولويتنا التوصل إلى وقف دائم لإطلاق النار في غزة
عشرات الشهداء بمجازر إسرائيلية جديدة.. و”حكومة غزة”: الاحتلال يقنص المدنيين عند نقاط المساعدات
ترمب يدعي أن اتفاقاً بشأن غزة "بات وشيكاً جداً".. وحماس: الاتصالات بين الوسطاء تكثفت والاحتلال يتلكأ
زهران ممداني.. مسلم اشتراكي ومؤيد لفلسطين يقترب من منصب عمدة نيويورك
كتائب القسام وسرايا القدس تدمران آليات إسرائيلية بخان يونس.. وجيش الاحتلال يقر بمقتل 7 جنود
بعد تقرير الاستخبارات.. ترمب: برنامج إيران النووي عاد عقوداً إلى الوراء بعد تدميره بالكامل
وزيرا دفاع تركيا وهولندا يوقّعان إعلان نيات خلال قمة الناتو في لاهاي
الاحتلال يواصل عمليات الدهم والاعتقال في الضفة الغربية ويهدم 623 منزلاً بالقدس منذ 7 أكتوبر
ألق نظرة سريعة على TRT Global. شاركونا تعليقاتكم
Contact us