بدأت شركة الصناعات الجوية والفضائية التركية (توساش)، بتسليم الفلبين دفعة من مروحيات "أتاك تي 129" محلية الصنع، المخصصة لأغراض الهجوم والاستطلاعات التكتيكية.

وأفادت وكالة الأناضول بأن طائرتي شحن تركيتين، انطلقتا باتجاه الفلبين، وعلى متنهما مروحيتين من طراز "أتاك تي 129".

وهذه الدفعة من المروحيات التركية هي جزء من صفقة مبرمة بين "توساش" والفلبين، وتتضمن تزويد البلد الآسيوي بـ 6 مروحيات من الطراز المذكور. ولجأت الفلبين إلى شراء المروحيات التركية، في إطار تعزيز أسطولها الجوي.

وعلى هامش زيارة أجراها إلى الفلبين عام 2018، وقع رئيس هيئة الصناعات الدفاعية التابعة للرئاسة التركية، مع الجانب الفلبيني، مذكرة تعاون في مجال الصناعات الدفاعية، الأمر الذي فتح الباب لاحقاً لشراء البلد الآسيوي مروحيات "أتاك" من أنقرة.

ومن المتوقع أن تزيد الفلبين عدد المروحيات التركية التي ترغب بشرائها من أنقرة.

ومروحية "أتاك" يتجاوز طولها 14 متراً، وارتفاعها نحو 4 أمتار، وتستطيع التحليق 3 ساعات بالوقود القياسي، وقطع مسافة 519 كيلومتراً.

وهي قادرة على حمل 8 صواريخ مضادة للدبابات بعيدة المدى من طراز "الرمح" محلية الصنع، و12 صاروخاً موجهاً محلي من طراز "جيريت".

إضافة إلى 4 صواريخ "ستينغر" (جو-جو)، و76 قذيفة، ومدفع رشاش من عيار 20 مليمتراً مثبت في المقدمة.

وسلمت "توساش" حتى الآن 70 مروحية "أتاك" إلى السلطات الأمنية التركية.