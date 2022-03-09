أعلنت نائبة رئيس الوزراء الأوكرانية إيرينا فيريشتشوك، أن الروس والأوكرانيين اتفقوا صباح الأربعاء على وقف لإطلاق النار حول سلسلة من الممرات الإنسانية لإجلاء المدنيين، فيما قالت بولندا إنه يجب تزويد أوكرانيا بطائرات حربية عبر حلف شمال الأطلسي.

وأوضحت المسؤولة أن موسكو أكدت موافقتها على احترام هدنة من الساعة 09,00 حتى 21,00 (من 07,00 حتى 19,00 ت غ) حول ست مناطق تشهد قتالاً.

وقد حددت ستة ممرات لإجلاء المدنيين والتي ستكون من ماريوبول إلى زابوريجيا، ومن إنيرخودار إلى زابوريجيا، ومن سومي إلى بولتافا، ومن إزيوم إلى لوزوفا، ومن فولنوفاخا إلى بوكروفسك، ومن عدة بلدات حول كييف إلى العاصمة وذلك لإجلاء آلاف المدنيين.

وأوضحت إدارة منطقة كييف أن عمليات إجلاء المدنيين إلى العاصمة من المقرر أن تبدأ عند الساعة 11,30 (09,30 ت غ).

ومن المقرر أيضاً إقامة ممر من مدينة ماريوبول الإستراتيجية الساحلية (جنوب شرق) التي يحاول 300 ألف شخص الفرار منها منذ الجمعة، نحو زابوروجيا، لكن الروس ما زالوا يمنعون عمليات الإجلاء عبر الممر المتفق عليه، وفق ما أفادت السلطات الأوكرانية.

كما أعربت نائبة رئيس الوزراء الأوكرانية عن قلقها إزاء الممر الإنساني من فولنوفاخا، وهي مدينة صغيرة في ماريوبول يبلغ عدد سكانها 20 ألف نسمة. وقالت "تلقيت مكالمات من سكان فولنوفاخا يطالبون بأن يجري الإيفاء بالوعود الروسية وأن يتمكن الناس من مغادرة مدينتهم حيث يختبئون من نيران المدفعية والقصف".

وقال حاكم مدينة سومي إن خمسة آلاف شخص تمكنوا بالفعل من الفرار من المدينة الواقعة في شمال شرق البلاد من خلال ممر إنساني أمس الثلاثاء.

تزويد أوكرانيا بطائرات الحربية

من جانب آخر، قال مسؤولون بولنديون كبار إن تزويد أوكرانيا بطائرات حربية يجب أن يكون عبر حلف شمال الأطلسي بعد أن رفضت واشنطن عرض بولندا نقل كل مقاتلاتها من طراز ميج-29 إلى قاعدة جوية أمريكية على أن تنقل بعد ذلك إلى كييف.

وناشدت أوكرانيا دولاً غربية تزويدها بطائرات حربية لمجابهة الغزو الروسي الذي أجبر أكثر من مليونين على الفرار من البلاد واستجاب نواب أمريكيون لذلك بِحثّ إدارة الرئيس جو بايدن على تسهيل نقل الطائرات.

وقالت بولندا الثلاثاء إنها مستعدة لإرسال كل مقاتلاتها من طراز ميج-29 إلى قاعدة رامشتين الجوية في ألمانيا ووضعها تحت تصرف الولايات المتحدة، وحثت الدول الأعضاء في حلف شمال الأطلسي على أن تقوم بالمثل. لكن وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاغون) رفضت العرض فيما بعد ووصفته بأنه "لا يمكن الدفاع عنه".

وقال جاكوب كوموتش مستشار الرئيس البولندي للشؤون الخارجية لمحطة (TVP Info) العامة "الولايات المتحدة الأمريكية لا تريد لتلك الطائرات أن تصل إلى أوكرانيا من قواعد أمريكية، بولندا مستعدة للتحرك، لكن فقط في إطار الحلف.. في إطار عمل حلف شمال الأطلسي".

وحذرت وزارة الدفاع الروسية من قبل الدول التي تعرض قواعد جوية على أوكرانيا لتنفيذ هجمات على روسيا من أنها بذلك ستعتبر طرفاً في الصراع.

كارثة إنسانية

الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، من جانبه قال إن المجتمع الدولي سيتحمل المسؤولية عن "كارثة إنسانية" شاملة إذا لم يوافق على منطقة حظر طيران لحماية بلاده.

وأضاف زيلينسكي في خطاب تلفزيوني يومي أن مستوى التهديد في أوكرانيا وصل إلى أقصاه بعد مرور حوالي أسبوعين منذ بدء الهجوم الروسي ولكن الأوكرانيين أثبتوا أنهم لن يستسلموا أبداً.

وأردف قائلاً "تستخدم روسيا الصواريخ والطائرات، وطائرات الهليكوبتر ضدنا، ضد المدنيين وضد مدننا وبنيتنا التحتية. إنه واجب إنساني على العالم أن يرد".

وعلى المستوى الدبلوماسي، من المرتقب أن يتوجه وزير الخارجية سيرغي لافروف الأربعاء إلى تركيا، حيث سيجري محادثات مع نظيره الأوكراني دميترو كوليبا، وذلك نقلاً عن وزارة الخارجية الروسية.