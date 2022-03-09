أعلنت مؤسسة البترول التركية "تباو" الأربعاء، أن سفينة البحث والتنقيب "قانوني" موجودة حالياً في بئر "تورك علي 4" بالبحر الأسود.

وأوضحت المؤسسة الحكومية في تغريدة، أن السفينة ذهبت إلى البئر المذكورة لاستكمال أعمال الحفر العميق.

وفي 21 أغسطس/آب 2020 أعلن الرئيس رجب طيب أردوغان أن سفينة الفاتح اكتشفت 320 مليار متر مكعب من الغاز الطبيعي في بئر "طونا 1" بحقل صقاريا للغاز في البحر الأسود، وسُجِّل هذا الاكتشاف كأكبر اكتشاف للغاز في تاريخ تركيا.

وفي 17 أكتوبر/تشرين الأول 2020 أعلن أردوغان أن إجمالي حجم الاحتياطيات في بئر "طونا 1" بلغ 405 مليارات متر مكعب، إثر اكتشاف مخزون جديد قدره 85 مليار متر مكعب.

وبلغ إجمالي احتياطي الغاز الذي اكتشفته تركيا في البحر الأسود 540 مليار متر مكعب بعد اكتشاف 135 مليار متر مكعب في بئر "أماسرا 1".

يُذكَر أن تركيا تواصل استكشافاتها الهيدروكربونية في البحار عبر سفن التنقيب "الفاتح" و"ياووز" و"قانوني".