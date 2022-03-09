سياسة
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بمراسم رسمية.. أردوغان يستقبل نظيره الإسرائيلي في أنقرة
بمراسم رسمية وبفرقة خيّالة وعزف نشيدَي البلدين، استقبل الرئيس التركي رجب طيب أردوغان نظيره الإسرائيلي إسحاق هرتسوغ، في زيارة تستمر ليومين.
بمراسم رسمية.. أردوغان يستقبل نظيره الإسرائيلي في أنقرة
هرتسوغ: لن نتفق على كل شيء، والعلاقة مع تركيا عرفت تقلبات، وليست لحظات بسيطة، لكننا سنحاول تهيئة العلاقة وبناءها بعناية / AFP
9 مارس 2022

استقبل الرئيس التركي رجب طيب أردوغان الأربعاء، نظيره الإسرائيلي إسحاق هرتسوغ، بمراسم رسمية في العاصمة أنقرة.

واستقبلت فرقة الخيّالة هرتسوغ، ورافقته حتى بوابة البروتوكول في المجمع الرئاسي، حيث كان في استقباله الرئيس أردوغان.

وأُقيمت مراسم استقبال رسمية للضيف في ساحة المجمع الرئاسي، حيث عُزف النشيدان الوطنيان للبلدين، وأطلقت المدفعية 21 طلقة ترحيباً بالضيف.

وحيّا هرتسوغ حرس الشرف، ثم التقط الزعيمان صوراً أمام علمَي بلديهما، قبيل توجههما لعقد اجتماع ثنائي يعقبه مؤتمر صحفي مشترَك.

شارك في مراسم الاستقبال من الجانب التركي وزير الخارجية مولود جاوش أوغلو، ومتحدث الرئاسة إبراهيم قالن، ومسؤولون آخرون.

وكان الرئيس الإسرائيلي وصل إلى العاصمة التركية أنقرة في زيارة رسمية تستغرق يومين، مشدداً على أهمية العلاقات بين تركيا وإسرائيل لتعزيز الاستقرار في المنطقة.

ومن المقرر أن يعقد أردوغان وهرتسوغ مؤتمراً صحفياً عقب ترؤسهما اجتماعاً لوفدي البلدين.

وفي وقت سابق الأربعاء قال الرئيس الإسرائيلي إن علاقات بلاده بتركيا مهمة لتعزيز الاستقرار في المنطقة.

جاء هذا في تصريحات أدلى بها للصحفيين، لدى مغادرته مطار بن غوريون في طريقه إلى تركيا.

وقال هرتسوغ: "العلاقات بين إسرائيل وتركيا مهمة لكلا البلدين، وللمنطقة بأسرها"، مضيفاً: "عند تقويض النظام العالمي، يجب تعزيز الاستقرار في المنطقة".

واستدرك: "لن نتفق على كل شيء، والعلاقة عرفت تقلبات، وليست لحظات بسيطة، لكننا سنحاول تهيئة العلاقة وبناءها بعناية".

وكانت وفود تركية وإسرائيلية رتبت لهذه الزيارة في لقاءات عُقدت في إسرائيل وتركيا، خلال الأسابيع القليلة الماضية.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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