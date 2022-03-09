سياسة
2 دقيقة قراءة
فرنسا تشبّه أزمة الطاقة الحالية بالصدمة النفطية عام 1973
شبّه وزير الاقتصاد الفرنسي أزمة الطاقة التي يعيشها العالَم حالياً بـ"الصدمة النفطية" عام 1973، بعدما قطعت دول عربية إمدادات النفط عن أوروبا بسبب دعم الأخيرة إسرائيل في الحرب ضد مصر وسوريا.
فرنسا تشبّه أزمة الطاقة الحالية بالصدمة النفطية عام 1973
أسعار النفط والغاز تشهد ارتفاعاً ملحوظاً منذ بدء روسيا هجماتها ضد أوكرانيا في 24 فبراير/شباط الماضي / AFP
9 مارس 2022

قال وزير الاقتصاد الفرنسي برونو لومير الأربعاء، إن أزمة الطاقة الحالية مع الارتفاع الكبير في أسعار النفط والغاز "تشبه في حدتها الصدمة النفطية عام 1973"، بعدما قطعت دول عربية إمدادات النفط عن أوروبا بسبب دعم الأخيرة إسرائيل في الحرب ضد مصر وسوريا.

وأوضح لومير أن خطة ثانية كبيرة من المساعدات الرسمية على غرار ما حصل خلال جائحة كورونا "ستغذي ارتفاع الأسعار".

وتشهد أسعار النفط والغاز ارتفاعاً ملحوظاً منذ بدء روسيا هجماتها ضد أوكرانيا في 24 فبراير/شباط الماضي.

وأعلن الرئيس الأمريكي جو بايدن الثلاثاء حظراً على واردات النفط والغاز من روسيا، استكمالاً للإجراءات الرامية إلى فرض قيود على الاقتصاد الروسي.

وقال بايدن في كلمة مصورة: "سنحظر جميع واردات النفط والغاز والطاقة، وهذا يعني أن النفط الروسي لن يصل بعد الآن إلى مواني الولايات المتحدة".

وأضاف أن الولايات المتحدة "تنتج من النفط ما لا تنتجه كل الدول الأوروبية"، داعياً إلى "الانتقال إلى الطاقة النظيفة".

في المقابل أشار بايدن إلى أن العقوبات التي تُفرَض على الغاز الروسي ستؤثر في المواطن الأمريكي في الداخل بسبب ارتفاع الأسعار".

وتابع: "العقوبات تهدف إلى إلحاق الأذى بالرئيس الروسي فلاديمير بوتين، وسنواصل دعم أوكرانيا والضغط على روسيا بالعقوبات"، وشدّد على أن روسيا لن تنتصر في حربها ضد أوكرانيا.

وأردف: "لا يمكن لروسيا السيطرة على أوكرانيا، وسنواصل إرسال شحنات الأسلحة إلى أوكرانيا بالتنسيق مع الحلفاء".

يشار إلى أن أسعار النفط ارتفعت في أعقاب الحظر الأمريكي على النفط الروسي، لتلامس 133 دولاراً لخام برنت القياسي.

مصدر:TRT عربي - وكالات
اكتشف
غروسي: تعاون إيران مع الطاقة الذرية التزام قانوني وليس خياراً
الاحتلال يواصل مجازره بحق مجوّعي غزة.. ولازاريني: الأونروا تواجه أزمة وجود
إيران تعتقل 26 شخصاً في خوزستان بتهمة التعاون مع إسرائيل
زعيم إسرائيلي معارض يعلق على قتل المستوطنين ثلاثةَ فلسطينيين بالضفة: مجزرة يهودية عنيفة
مستوطنون يقتلون 3 فلسطينيين ويصيبون 16 واستشهاد طفل في جنين وسط استمرار عمليات الهدم في طولكرم
"القسام" تنشر مشاهد لكمين خان يونس.. والاحتلال يعترف بمقتل 7 جنود وتحقيقاته تكشف عن "خلل خطير"
الحرب في الشرق الأوسط تدفع بكين لإعادة إحياء مشروع "قوة سيبيريا 2" لنقل الغاز الروسي
قمة الناتو.. أردوغان يؤكد في لقائه بزعماء: أولويتنا التوصل إلى وقف دائم لإطلاق النار في غزة
عشرات الشهداء بمجازر إسرائيلية جديدة.. و”حكومة غزة”: الاحتلال يقنص المدنيين عند نقاط المساعدات
ترمب يدعي أن اتفاقاً بشأن غزة "بات وشيكاً جداً".. وحماس: الاتصالات بين الوسطاء تكثفت والاحتلال يتلكأ
زهران ممداني.. مسلم اشتراكي ومؤيد لفلسطين يقترب من منصب عمدة نيويورك
كتائب القسام وسرايا القدس تدمران آليات إسرائيلية بخان يونس.. وجيش الاحتلال يقر بمقتل 7 جنود
بعد تقرير الاستخبارات.. ترمب: برنامج إيران النووي عاد عقوداً إلى الوراء بعد تدميره بالكامل
وزيرا دفاع تركيا وهولندا يوقّعان إعلان نيات خلال قمة الناتو في لاهاي
الاحتلال يواصل عمليات الدهم والاعتقال في الضفة الغربية ويهدم 623 منزلاً بالقدس منذ 7 أكتوبر
ألق نظرة سريعة على TRT Global. شاركونا تعليقاتكم
Contact us