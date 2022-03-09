قال وزير الاقتصاد الفرنسي برونو لومير الأربعاء، إن أزمة الطاقة الحالية مع الارتفاع الكبير في أسعار النفط والغاز "تشبه في حدتها الصدمة النفطية عام 1973"، بعدما قطعت دول عربية إمدادات النفط عن أوروبا بسبب دعم الأخيرة إسرائيل في الحرب ضد مصر وسوريا.

وأوضح لومير أن خطة ثانية كبيرة من المساعدات الرسمية على غرار ما حصل خلال جائحة كورونا "ستغذي ارتفاع الأسعار".

وتشهد أسعار النفط والغاز ارتفاعاً ملحوظاً منذ بدء روسيا هجماتها ضد أوكرانيا في 24 فبراير/شباط الماضي.

وأعلن الرئيس الأمريكي جو بايدن الثلاثاء حظراً على واردات النفط والغاز من روسيا، استكمالاً للإجراءات الرامية إلى فرض قيود على الاقتصاد الروسي.

وقال بايدن في كلمة مصورة: "سنحظر جميع واردات النفط والغاز والطاقة، وهذا يعني أن النفط الروسي لن يصل بعد الآن إلى مواني الولايات المتحدة".

وأضاف أن الولايات المتحدة "تنتج من النفط ما لا تنتجه كل الدول الأوروبية"، داعياً إلى "الانتقال إلى الطاقة النظيفة".

في المقابل أشار بايدن إلى أن العقوبات التي تُفرَض على الغاز الروسي ستؤثر في المواطن الأمريكي في الداخل بسبب ارتفاع الأسعار".

وتابع: "العقوبات تهدف إلى إلحاق الأذى بالرئيس الروسي فلاديمير بوتين، وسنواصل دعم أوكرانيا والضغط على روسيا بالعقوبات"، وشدّد على أن روسيا لن تنتصر في حربها ضد أوكرانيا.

وأردف: "لا يمكن لروسيا السيطرة على أوكرانيا، وسنواصل إرسال شحنات الأسلحة إلى أوكرانيا بالتنسيق مع الحلفاء".

يشار إلى أن أسعار النفط ارتفعت في أعقاب الحظر الأمريكي على النفط الروسي، لتلامس 133 دولاراً لخام برنت القياسي.