سياسة
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بعد شهرين من الجراحة.. وفاة أول مريض خضع لزراعة قلب خنزير
توُفّي ديفيد بينيت، أول مريض خضع لعملية زراعة قلب خنزير معدَّل وراثياً، بعد تدهور حالته.
بعد شهرين من الجراحة.. وفاة أول مريض خضع لزراعة قلب خنزير
بعد احتفاء الوسط العلمي بنجاح أول محاولة لزرع قلب خنزير في جسد بشري، وفاة المريض بعد مرور شهرين.
9 مارس 2022

توُفّي أول مريض في العالم خضع لزرع قلب خنزير معدَّل وراثياً، بعد شهرين من العملية، وفق إعلان المستشفى الذي كان يُعالَج فيه الأربعاء.

وقال مستشفى ميريلاند الجامعي في بيان، إن ديفيد بينيت البالغ 57 عاماً، توُفّي الثلاثاء، بعدما بدأت حالته "التدهور في الأيام الأخيرة".

وأضاف البيان: "عندما اتضح أنه لن يشفى من هذه الحالة، أُمِدَّ بالرعاية الطبية المخصصة للأشخاص المنازعين".

وأشار المستشفى الأمريكي إلى أن بينيت الذي خضع للعملية في 7 يناير/كانون الثاني "تمكن من التواصل مع عائلته في ساعاته الأخيرة".

وكان المستشفى لفت عند الإعلان عن هذا الحدث العلمي قبل شهرين، إلى إن العملية أظهرت للمرة الأولى أن قلباً حيوانياً يمكنه الاستمرار في العمل داخل جسم الإنسان، بلا رفض فوري.

وكان ديفيد بينيت اعتُبر غير مؤهَّل لعملية زرع قلب بشري.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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