اعتبر الرئيس التركي رجب طيب أردوغان الأربعاء، أن زيارة نظيره الإسرائيلي إسحاق هرتسوغ لأنقرة، ستكون نقطة تحول في العلاقات التركية-الإسرائيلية.

وأضاف أردوغان خلال مؤتمر صحفي مشترك مع هرتسوغ عقب لقائهما في المجمع الرئاسي بأنقرة، أن "هدفنا المشترك مع إسرائيل هو إعادة إحياء الحوار السياسي بين البلدين على أساس المصالح المشتركة ومراعاة الحساسيات المتبادلة".

وتابع: "نسعى لرفع إجمالي التبادل التجاري مع إسرائيل إلى 10 مليارات دولار، ومستعدون للتعاون مع إسرائيل في مجال الطاقة".

في هذا السياق قال أردوغان إن الزيارة التي سيجريها وزير الطاقة التركي لإسرائيل تحمل أهمية كبيرة.

على صعيدٍ آخر أشار الرئيس التركي إلى أنه شدّد في حديثه مع نظيره الإسرائيلي على ما تُولِيه تركيا من أهمية للمكانة التاريخية للقدس والحفاظ على الهُوية الدينية للمسجد الأقصى وقدسيته.

وأضاف: "أعربنا عن حساسية القضية الفلسطينية لتركيا وأكدنا حلّ الدولتين".

من جانبه أكّد هرتسوغ أن إسرائيل تريد بذل جهوداً لتطوير علاقاتها مع تركيا.

وقال هرتسوغ: "يمكن لإسرائيل وتركيا الانخراط في تعاون من شأنه التأثير بشكل واضح على هذه المنطقة التي نسمّيها جميعاً بيتنا".

وأكّد: "هدفنا إرساء أسس تنمية العلاقات الودية بين بلدينا وشعبينا".

كما أعلن الرئيس الإسرائيلي أن وزير الخارجية التركي مولود جاوش أوغلو سيزور إسرائيل في أبريل/نيسان المقبل.

وفي وقت سابق الأربعاء وصل هرتسوغ إلى العاصمة التركية أنقرة في زيارة رسمية تستغرق يومين.