سياسة
2 دقيقة قراءة
بعد لقاء هرتسوغ.. أردوغان: أكدنا حلّ الدولتين وشدّدنا على أهمية القدس
قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان في مؤتمر صحفي مع نظيره الإسرائيلي إسحاق هرتسوغ بأنقرة، إن زيارة الأخير ستكون نقطة تحول في العلاقات التركية-الإسرائيلية، مؤكداً: "أعربنا عن حساسية القضية الفلسطينية لتركيا وأكدنا حلّ الدولتين".
بعد لقاء هرتسوغ.. أردوغان: أكدنا حلّ الدولتين وشدّدنا على أهمية القدس
أردوغان يعتبر أن زيارة الرئيس الإسرائيلي لأنقرة ستكون نقطة تحوّل في العلاقات بين البلدين / AA
9 مارس 2022

اعتبر الرئيس التركي رجب طيب أردوغان الأربعاء، أن زيارة نظيره الإسرائيلي إسحاق هرتسوغ لأنقرة، ستكون نقطة تحول في العلاقات التركية-الإسرائيلية.

وأضاف أردوغان خلال مؤتمر صحفي مشترك مع هرتسوغ عقب لقائهما في المجمع الرئاسي بأنقرة، أن "هدفنا المشترك مع إسرائيل هو إعادة إحياء الحوار السياسي بين البلدين على أساس المصالح المشتركة ومراعاة الحساسيات المتبادلة".

وتابع: "نسعى لرفع إجمالي التبادل التجاري مع إسرائيل إلى 10 مليارات دولار، ومستعدون للتعاون مع إسرائيل في مجال الطاقة".

في هذا السياق قال أردوغان إن الزيارة التي سيجريها وزير الطاقة التركي لإسرائيل تحمل أهمية كبيرة.

على صعيدٍ آخر أشار الرئيس التركي إلى أنه شدّد في حديثه مع نظيره الإسرائيلي على ما تُولِيه تركيا من أهمية للمكانة التاريخية للقدس والحفاظ على الهُوية الدينية للمسجد الأقصى وقدسيته.

وأضاف: "أعربنا عن حساسية القضية الفلسطينية لتركيا وأكدنا حلّ الدولتين".

من جانبه أكّد هرتسوغ أن إسرائيل تريد بذل جهوداً لتطوير علاقاتها مع تركيا.

وقال هرتسوغ: "يمكن لإسرائيل وتركيا الانخراط في تعاون من شأنه التأثير بشكل واضح على هذه المنطقة التي نسمّيها جميعاً بيتنا".

وأكّد: "هدفنا إرساء أسس تنمية العلاقات الودية بين بلدينا وشعبينا".

كما أعلن الرئيس الإسرائيلي أن وزير الخارجية التركي مولود جاوش أوغلو سيزور إسرائيل في أبريل/نيسان المقبل.

وفي وقت سابق الأربعاء وصل هرتسوغ إلى العاصمة التركية أنقرة في زيارة رسمية تستغرق يومين.

مصدر:TRT عربي
اكتشف
غروسي: تعاون إيران مع الطاقة الذرية التزام قانوني وليس خياراً
الاحتلال يواصل مجازره بحق مجوّعي غزة.. ولازاريني: الأونروا تواجه أزمة وجود
إيران تعتقل 26 شخصاً في خوزستان بتهمة التعاون مع إسرائيل
زعيم إسرائيلي معارض يعلق على قتل المستوطنين ثلاثةَ فلسطينيين بالضفة: مجزرة يهودية عنيفة
مستوطنون يقتلون 3 فلسطينيين ويصيبون 16 واستشهاد طفل في جنين وسط استمرار عمليات الهدم في طولكرم
"القسام" تنشر مشاهد لكمين خان يونس.. والاحتلال يعترف بمقتل 7 جنود وتحقيقاته تكشف عن "خلل خطير"
الحرب في الشرق الأوسط تدفع بكين لإعادة إحياء مشروع "قوة سيبيريا 2" لنقل الغاز الروسي
قمة الناتو.. أردوغان يؤكد في لقائه بزعماء: أولويتنا التوصل إلى وقف دائم لإطلاق النار في غزة
عشرات الشهداء بمجازر إسرائيلية جديدة.. و”حكومة غزة”: الاحتلال يقنص المدنيين عند نقاط المساعدات
ترمب يدعي أن اتفاقاً بشأن غزة "بات وشيكاً جداً".. وحماس: الاتصالات بين الوسطاء تكثفت والاحتلال يتلكأ
زهران ممداني.. مسلم اشتراكي ومؤيد لفلسطين يقترب من منصب عمدة نيويورك
كتائب القسام وسرايا القدس تدمران آليات إسرائيلية بخان يونس.. وجيش الاحتلال يقر بمقتل 7 جنود
بعد تقرير الاستخبارات.. ترمب: برنامج إيران النووي عاد عقوداً إلى الوراء بعد تدميره بالكامل
وزيرا دفاع تركيا وهولندا يوقّعان إعلان نيات خلال قمة الناتو في لاهاي
الاحتلال يواصل عمليات الدهم والاعتقال في الضفة الغربية ويهدم 623 منزلاً بالقدس منذ 7 أكتوبر
ألق نظرة سريعة على TRT Global. شاركونا تعليقاتكم
Contact us