اتهم الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، روسيا الأربعاء بشن غارة جوية على مستشفى بمدينة ماريوبول في جنوب أوكرانيا، قال إن أطفالاً صاروا ضمن أناس "تحت الأنقاض" بسببها.

وقال مجلس مدينة ماريوبول إن المستشفى دُمّر تماماً، وأضاف أنه لا يعلم شيئاً عن عدد الضحايا، لكنه قال: "الدمار هائل".

من جانبه أعلن المسؤول المحلي بافلو كيريلنكو، أن الهجوم على المستشفى أدى إلى سقوط 17 جريحاً وفق المعطيات الأولية.

وقال حاكم منطقة دونيستك الجنوبية: "إلى الآن في صفوف أفراد الطاقم 17 جريحاً"، وتابع: "إلى الآن لم يُصَبْ أي طفل، ولا وفيات"، وفق حديثه في فيديو نُشر على فيسبوك.

وندّد رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون، باستهداف مستشفى الأطفال في مدينة ماريوبول، ووصفه بأنه عمل "لا أخلاقي"، متعهّداً بمحاسبة الرئيس الروسي فلاديمير بوتين "على جرائمه الرهيبة".

وجاء في تغريدة أطلقها رئيس الوزراء البريطاني: "قليلة هي الأمور التي تتخطى بلا أخلاقيتها استهداف الضعفاء والعُزْل".

وذكرت وكالة الإعلام الرسمية الأوكرانية أن نحو 1170 مدنياً على الأقلّ قُتلوا في مدينة ماريوبول المحاصرة، منذ بدء الهجمات الروسية.

ونقلت الوكالة عن نائب رئيس بلدية المدينة قوله: "على الأقل 1170 قُتلوا و47 دُفنوا في قبر جماعي اليوم. السكان بلا ماء ولا تدفئة ولا كهرباء ولا غاز، ويُذيبون الثلج ليشربوا".