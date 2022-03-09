سياسة
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اليوم 14 للحرب.. خسائر جسيمة وجهود دبلوماسية وتسليح أمريكي لبولندا
من أبرز أحداث اليوم الرابع عشر لهجوم روسيا على أوكرانيا، مهاجمة خطوط الطاقة التي تغذّي محطة تشرنوبل النووية وفق روسيا، ومباحثات موسكو وبرلين، ونشر واشنطن بطاريتَي صواريخ أرض-جو في بولندا، و"أضرار جسيمة" في البنية التحتية لماريوبول الأوكرانية.
اليوم 14 للحرب.. خسائر جسيمة وجهود دبلوماسية وتسليح أمريكي لبولندا
فُتحت طرق آمنة للخروج من خمس مناطق أوكرانية بما في ذلك ضواحي العاصمة كييف التي دمَّرها القصف والضربات الجوية الروسية / Reuters
9 مارس 2022

من أبرز أحداث اليوم الرابع عشر للهجوم الروسي على أوكرانيا، اتهامات روسية لأوكرانيا بمهاجمة خطوط الطاقة التي تغذي محطة تشرنوبل النووية، ومباحثات بين موسكو وبرلين، ونشر الولايات المتحدة بطاريتَي صواريخ أرض-جو في بولندا، فيما أظهرت صور بالأقمار الصناعية "أضراراً جسيمة" في البنية التحتية لمدينة ماريوبول الأوكرانية.

فقد اتهمت وزارة الدفاع الروسية القوات الأوكرانية الأربعاء، بمهاجمة خطوط الطاقة ومحطة فرعية تغذّي محطة تشرنوبل للطاقة النووية، ووصفت ذلك بأنه "استفزاز خطير"، وفق وكالة إنترفاكس الروسية للأنباء.

وفي وقت سابق أشارت أوكرانيا إلى خطورة حدوث تسرُّب إشعاعي بعد انقطاع الطاقة الكهربائية عن المحطة، خلال قتال بين القوات الأوكرانية والروسية التي تحتلّ المحطة المتوقفة عن العمل.

لكن الوكالة الدولية للطاقة الذرية التابعة للأمم المتحدة قالت إنها "لا ترى تأثيراً خطيراً في أمن المحطة".

وفي وقت سابق الأربعاء، ناقش الرئيس الروسي فلاديمير بوتين والمستشار الألماني أولاف شولتس "الجهود الدبلوماسية" حول النزاع في أوكرانيا، والممرات الإنسانية لإجلاء المدنيين، حسب الكرملين.

وقال الكرملين في بيان: "في سياق تطوُّر الوضع حول عملية عسكرية خاصة لحماية دونباس، نوقش مختلف الجهود السياسية والدبلوماسية، ولا سيما جولة ثالثة من المحادثات بين وفد روسي وممثلين عن سلطات كييف"، في إشارة إلى شرق أوكرانيا.

وقال الكرملين إن الزعيمَين ناقشا "الجوانب الإنسانية للوضع" في أوكرانيا والمناطق الانفصالية.

وأبلغ بوتين شولتس بالإجراءات التي تُتَّخَذ لإجلاء المدنيين و"محاولات مقاتلي مجموعات قومية" إفشال تلك الخطط.

في سياق متصل قالت المتحدثة باسم البيت الأبيض جين ساكي، إن مسؤولين أمريكيين ما زالوا على تواصل مع أوكرانيا وحلف شمال الأطلسي "ناتو" بشأن نقل طائرات مقاتلة إلى أوكرانيا، بعد اعتراض وزارة الدفاع الأمريكية (بنتاغون) على اتفاق يتعلق بطائرات بولندية.

وقالت ساكي للصحفيين إن تحديات لوجستية ما زالت قائمة بشأن إمكانية استخدام طائرات ميغ بولندية في مساعدة أوكرانيا.

ونشرت الولايات المتحدة بطاريتَي صواريخ أرض-جو جديدتين من نوع باتريوت في بولندا، تنفيذاً لتعهّدها بالدفاع عن أراضي بلدان حلف شمال الأطلسي، وفق مسؤول رفيع في وزارة الدفاع الأمريكية.

وتَقرَّر نشر بطاريتَي الصواريخ في بولندا بناء على "طلبها"، وفق المسؤول طالباً عدم كشف هويته، علماً بأن منظومات الصواريخ هذه عادة ما تُنشر في ألمانيا.

وقال المسؤول: "أُعيدَ نشر بطاريتَي باتريوت الآن في بولندا"، وفق وكالة الصحافة الفرنسية، مضيفاً: "لن نقول مكان نشرهما، لكن البطاريتين في بولندا، وفي الخدمة".

ونظام باتريوت بطاريات صواريخ قادرة على التصدي وتدمير صواريخ بالستية أو طائرات أو صواريخ عابرة، غالباً ما تُستخدم على نطاق واسع في الشرق الأوسط.

وقال المسؤول الكبير: "إنه انتشار دفاعي بحت كخطوة وقائية لمواجهة أي تهديد محتمَل ضدنا أو ضد القوات الحليفة"، مشدِّداً على التزام الرئيس جو بايدن احترام المادة 5 من ميثاق حلف شمال الأطلسي، التي تُلزِم جميع الأعضاء أن يهبُّوا لمساعدة حليف في حال تعرُّضه لهجوم.

وحول الأوضاع الميدانية قالت شركة "ماكسار" الأمريكية إن صوراً التُقطت بالأقمار الصناعية صباح اليوم الأربعاء، تُظهِر أضراراً جسيمة في البنية التحتية المدنية في ماريوبول المحاصرة بجنوب أوكرانيا.

ولحقت تلك الأضرار بمبانٍ سكنية ومحلات بقالة ومراكز تسوُّق، وفق الشركة الأمريكية.

ومع احتدام القتال في اليوم الرابع عشر لما أطلق عليه الكرملين "عملية عسكرية خاصة"، فُتحت طرق آمنة للخروج من خمس مناطق أوكرانية، بما في ذلك ضواحي العاصمة كييف التي دمَّرها القصف والضربات الجوية الروسية.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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