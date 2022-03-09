سياسة
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فيسبوك يقترح طريقة جديدة لمكافحة المعلومات المضللة.. ما هي؟
كشف موقع فيسبوك عن أدوات جديدة لمكافحة نشر المعلومات الخاطئة داخل المجموعات.. كيف يمكن أن تكون؟
فيسبوك يقترح طريقة جديدة لمكافحة المعلومات المضللة.. ما هي؟
فيسبوك يكشف عن أدوات جديدة لمكافحة نشر المعلومات الخاطئة داخل المجموعات / AFP
9 مارس 2022

كشف موقع فيسبوك الأربعاء، عن أدوات جديدة لمكافحة نشر المعلومات الخاطئة داخل المجموعات، منها القدرة على استخدام الذكاء الصناعي لحجب المضمون الذي يحتوي على وقائع كاذبة.

وسيتمكّن مديرو المجموعات من السماح لبرمجية بأن ترفض تلقائياً الرسائل التي تعرض معلومات تَبيَّن أنها خاطئة بواسطة المدققين في صحة المعلومات من جهات خارجية، وفقاً لماريا سميث نائبة رئيسة القسم المخصص للمجموعات لدى فيسبوك.

وتدفع ميتا، الشركة الأم لفيسبوك، لأكثر من 80 وسيلة إعلام في جميع أنحاء العالم ومنها وكالة الصحافة الفرنسية، في إطار برنامج التحقق من المحتوى.

وقالت سميث في بيان: "نعلن عن ميزات جديدة لمساعدة المسؤولين عن مجموعات فيسبوك على الحفاظ على سلامة هذه المجموعات والحدّ من المعلومات المضلّلة وتسهيل إدارة مجموعاتهم ونموها مع الجمهور المناسب".

ووفقاً لميتا، يتردّد أكثر من 1.8 مليار شخص على مجموعات فيسبوك كل شهر. وينضمّ أكثر من نصف مستخدمي موقع التواصل الاجتماعي إلى خمس مجموعات أو أكثر.

وكثيراً ما أشاد مارك زوكربيرغ رئيس فيسبوك بالمجموعات كطريقة للجمع بين أشخاص لديهم اهتمامات مشتركة.

وقالت سميث: "ستساعد هذه الأدوات الجديدة المشرفين على منع انتشار المعلومات الخاطئة وإدارة التفاعلات ضمن مجموعتهم".

وأضافت: "لا يمكن للمجموعات أن تزدهر بوصفها أماكن تواصل إلا عندما تكون آمنة".

مصدر:TRT عربي - وكالات
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