سلّطت الصحف الفرنسية اليوم الخميس الضوء على أوضاع اللاجئين الأوكرانيين في أوروبا، خصوصاً في ما يتعلق برفض بريطانيا استقبال بعضهم بحُجَّة عدم امتلاكهم تأشيرات دخول.

وكتبت جوليا باسكوال في صحيفة لوموند أن السلطات البريطانية ترفض منذ أكثر من أسبوع، استقبال عشرات اللاجئين الأوكرانيين وأعادتهم إلى فرنسا لعدم وجود تأشيرات دخول.

وشهدت مدينة كاليه الفرنسية وصول مئات الأوكرانيين، الذين يرغبون في عبور بحر المانش على أمل الوصول إلى المملكة المتحدة.

وأفادت الكاتبة بأنه منذ بداية الهجوم الروسي، وصل 589 أوكرانياً إلى كاليه، تَمكَّن 303 منهم من السفر إلى بريطانيا، لكن 286 لاجئاً لم يتمكنوا من ذلك.

ونقلت باسكوال عن عدد من اللاجئين قولهم إن السلطات البريطانية تعرقل الإجراءات الإدارية ولا تسهِّل شروط الاستقبال حتى في هذه الظروف الصعبة، مضيفة أن بعضهم اختار بريطانيا للالتحاق بأفراد من عائلاتهم هناك.

إضافة إلى ذلك دافع رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون عن تعامل حكومته مع الأوكرانيين الفارّين من الحرب، بعد أن اتهمت فرنسا السلطات البريطانية بممارسة سلوك ”يفتقر إلى الإنسانية” تجاه اللاجئين.

وقال جونسون إن بريطانيا كانت ”سخية جداً جداً”، لكن لن يكون لديها ”نظام يسمح للأشخاص بدخول المملكة المتحدة بلا فحوصات أو ضوابط على الجميع”.

وتقول بريطانيا إن من المتوقع أن تستقبل ما يصل إلى 200 ألف نازح أوكراني. وتَمكَّن عدد محدود للغاية من الوصول إلى بريطانيا حتى الآن. وقالت وزارة الداخلية إن نحو 50 تأشيرة دخول مُنح حتى يوم الأحد.