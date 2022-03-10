قالت قناة N12 الإسرائيلية إن البيانات الشخصية لـ30 ألف طيار إسرائيلي وأعضاء طواقم جوية في الماضي والحاضر سُرّبت إلى الشبكة المظلمة ونُشرت في موقع مجموعة السايبر الهجومية الإلكترونية Leak the Analyst.

ووفقاً لشركة أمن المعلومات "فيرونيس" Veronis، تشمل هذه المعلومات الأسماء الكاملة، وأرقام الهُويَّات، وعناوين السكن، والوظيفة، للأشخاص الذين ظهروا في القائمة.

واكتُشف هذا التسريب خلال مراقبة روتينية لقسم السايبر في شركة "فيرونيس".

وقال مدير السايبر في الشركة: "لقد نزّلت الملف، أخرجت منه معطيات ورأيت 30 ألف سجلّ لأفراد الطاقم الجوي، مع معلومات لأسماء شخصية، وأسماء عائلة، وعناوين، وهواتف، ووظائف، وتواريخ ميلاد".

واستطرد: "عقب فحص للأسماء مع مصادر أخرى على الشبكة اتضح أن هذه الأسماء صحيحة، حتى إن جزءاً منهم خدم في الماضي في سلاح الجوّ الإسرائيلي".

وأشار إلى أنه لا يعرف ما يقوله عن مصدر التسريب، لكنه يعتقد أنه ليس مصدراً عسكرياً لأن التسريب يشمل أسماء طيارين مدنيين.

وقال إن مجموعة القراصنة نشرت المعلومات الكاملة "بلا أي مطالب مالية".

وبسبب مخاوف من أن تستخدمها جهات معادية لإسرائيل سلّمت شركة "فيرونيس" تفاصيل التسريب لوحدة السايبر الوطنية.

وحسب فحص شركة "فيرونيس" فإن مجموعة Leak The Analyst نشرت حتى الآن عدداً من التسريبات من عدة مصادر حساسة، بينها الشركة الأمنية F5، ورفائيل، وVerint، ووزارة الخارجية الأوكرانية، وشركة الاتصالات التايلندية.