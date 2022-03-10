استقبل وزير الخارجية التركي مولود جاوش أوغلو نظيريه الأوكراني دميترو كوليبا والروسي سيرغي لافروف كلاً على حدة في مدينة أنطاليا جنوبي البلاد صباح الخميس، وذلك قبيل عقد المباحثات الثلاثية في محاولة للوصول إلى وقف لإطلاق النار بأوكرانيا.

وقال وزير الخارجية التركي مولود جاوش أوغلو، إنهم أكدوا في اجتماعهم الثلاثي مع نظيريه الروسي والأوكراني، على ضرورة إبقاء الممرات الإنسانية في أوكرانيا مفتوحة دون أي عائق.

جاء ذلك في مؤتمر صحفي، الخميس، عقب مشاركته في اجتماع ثلاثي إلى جانب نظيريه الروسي سيرغي لافروف، والأوكراني دميترو كوليبا، على هامش منتدى أنطاليا الدبلوماسي.

وأردف أنهم تناولوا في الاجتماع إمكانية عقد اجتماع بين الرئيسين الروسي فلاديمير بوتين والأوكراني فولوديمير زيلينسكي.

وتابع قائلا: "رغم كافة الصعوبات أستطيع القول إن الاجتماع الثلاثي جرى بشكل حضاري".

وأوضح أن أوكرانيا جددت مطالبة تركيا بأن تكون دولة ضامنة في الأزمة مع روسيا.

وتواصل تركيا السعي لوقف النزاع بين روسيا وأوكرانيا وإحلال السلام الدائم في المنطقة، حيث ستجمع للمرة الأولى منذ بداية الحرب الروسية-الأوكرانية بين وزيرَي الخارجية الروسي سيرغي لافروف والأوكراني دميترو كوليبا.

ويهدف الاجتماع الذي سيُعقَد نتيجة الجهود الدبلوماسية المكثَّفة لتركيا، بالدرجة الأولى إلى وقف النزاع وضمان وقف إطلاق النار الدائم بين روسيا وأوكرانيا.

وواصل وزير الخارجية التركي مولود جاوش أوغلو جهوده بلا كلل، من أجل الجمع بين وزيرَي الخارجية الروسي والأوكراني في منتدى أنطاليا الدبلوماسي الذي يُعقَد 11-13 مارس/آذار الجاري، حتى قُبيل بدء الحرب بين البلدين.

ووصل وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف إلى تركيا للمشاركة في منتدى "أنطاليا" الدبلوماسي، الذي من المقرر أن يجري على هامشه لقاء مع نظيره الأوكراني دميتري كوليبا اليوم الخميس.

وسبق أن قالت المتحدثة باسم الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا إن لافروف سيلقي كلمة في جلسة خاصة للمنتدى ستركز على الوضع الحالي في العالم وموقف روسيا من أبرز القضايا الإقليمية والدولية.

وسيكون اللقاء المرتقب بين لافروف وكوليبا أول اتصال على هذا المستوى الرفيع بين الطرفين منذ بدء العملية العسكرية الروسية الخاصة في أوكرانيا، ويأتي متابعة لثلاث جولات من المفاوضات أجرها وفدا البلدين في بيلاروس خلال الأيام السابقة.

وذكرت الخارجية الروسية أن اجتماع لافروف وكوليبا سيعقد بناء على الاتفاق الذي تم التوصل إليه خلال محادثة هاتفية بين الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ونظيره التركي طيب أردوغان، الذي سيحضر وزير خارجيته مولود جاوش أوغلو اللقاء الروسي الأوكراني المرتقب.

وإلى جانب الاجتماع الثلاثي، ستستضيف أنطاليا الخميس "مؤتمر إسطنبول الدولي الثامن للوساطة"، بحضور أكثر من 200 شخصية، بمن فيهم القادة والسياسيون والدبلوماسيون والخبراء والأكاديميون والطلاب.

ويحمل المؤتمر الذي يُعقد لأول مرة خارج إسطنبول، شعار "الوساطة تحت المجهر في ظل أجواء السلام المتغيّرة"، ويهدف إلى المساهمة في زيادة الوعي العالمي في مجال الوساطة على الصعيدَين النظري والعملي.

قلب الدبلوماسية سينبض في أنطاليا

وانعقد "منتدى أنطاليا الدبلوماسي" بنسخته الأولى العام الماضي تحت شعار "الدبلوماسية المتجددة، مرحلة جديدة ومواقف جديدة"، في حين تتخذ النسخة الحالية "إعادة بناء الدبلوماسية" شعاراً لها.

ويشارك في أعمال المنتدى عدد كبير من السياسيين وكبار الأكاديميين وقادة الرأي والدبلوماسيين ورجال الأعمال من أنحاء العالم كافة لمناقشة أبرز القضايا الإقليمية والدولية.

وبسبب التطورات المتعلقة بالعملية العسكرية الروسية في أوكرانيا، فإن الأنظار تتجه بشكل كبير إلى الاجتماع الثلاثي المرتقَب بين وزراء خارجية تركيا وروسيا وأوكرانيا.

كما سيشارك في المنتدى مسؤولون بارزون من حلف الناتو والاتحاد الأوروبي، يأتي في مقدمتهم أمين عامّ الحلف ينس ستولتنبرغ، ومسؤول السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل.

يُذكر أن وزير الخارجية التركي مولود جاوش أوغلو أعلن عن اجتماع ثلاثي يضمّ إلى جانبه وزيرَي خارجية أوكرانيا وروسيا، في 10 مارس/آذار على هامش منتدى أنطاليا الدبلوماسي.

وسيشارك في المنتدى رئيسة كوسوفو فيوزا عثماني، ووزير الخارجية الفنزويلي فيليكس بلاسينسيا، وأعضاء المجلس الرئاسي الثلاثي للبوسنة والهرسك.

كما سيكون ضمن المشاركين من أوروبا وزيرا خارجية فنلندا بيكا هافيستو، ولوكسمبورغ جان أسيلبورن، ووزير الشؤون الخارجية والأوروبية السلوفاكي إيفان كوركوك، ووزير دفاع لاتفيا أرتيس بابريكس، ووزيرة الخارجية السويدية آن ليندي.

ومن بين المسؤولين المشاركين في المنتدى أيضاً وزراء الخارجية الأذربيجاني جيهون بيراموف، والأرميني آرارات ميرزويان، والفلسطيني رياض المالكي، والقائم بأعمال وزير الخارجية بحكومة طالبان المؤقتة أمير خان متقي.

وستنطلق أعمال المنتدى بكلمة افتتاحية يلقيها الرئيس رجب طيب أردوغان وأخرى لوزير الخارجية مولود جاوش أوغلو.

وستُقام ثلاث ندوات منفصلة للزعماء تحت عناوين "ثمن السلام أو تكلفة الحرب، والقيادة والدبلوماسية في فترة مضطربة، والمسارات الإقليمية والعالمية الممتدة للسلام والازدهار".

كما سيُعقَد أكثر من 30 جلسة في المنتدى مثل "البحث عن أرضية مشتركة في الشرق الأوسط، ورؤية تنموية من أجل إفريقيا، والتعاون والمنافسة في منطقة آسيا والمحيط الهادئ".