سياسة
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بولتون يتحدث عن أسباب عدم غزو بوتين لأوكرانيا بعهد ترمب.. ماذا قال؟
مستشار الأمن القومي السابق جون بولتون يقول إن بوتين لم يتحرك لغزو أوكرانيا أثناء ولاية الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترمب، لأنه كان "يبذل الكثير من أجله".  ولأنه اعتقد أن ترمب "سيعمل بفترة رئاسية ثانية على الخروج من حلف شمال الأطلسي".
بولتون يتحدث عن أسباب عدم غزو بوتين لأوكرانيا بعهد ترمب.. ماذا قال؟
يقول بولتون إن بوتين يعتقد أن الناتو الأضعف يساوي روسيا أقوى / Reuters
10 مارس 2022

صرح مستشار الأمن القومي السابق جون بولتون بأن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين لم يتحرك لغزو أوكرانيا أثناء ولاية دونالد ترمب لأن الأخير كان "يبذل الكثير من أجله".

وأضاف بولتون أن بوتين اعتقد أن ترمب سيعمل في فترة رئاسية ثانية على الخروج من حلف شمال الأطلسي. واستطرد: "بوتين يعتقد أن الناتو الأضعف يساوي روسيا أقوى".

كما يرى بولتون أن التخطيط والعمليات والخدمات اللوجستية فيما يتعلق بغزو موسكو لأوكرانيا كانت "سيئة للغاية"، وعلى الرغم من ذلك لن يتفاوض بوتين مع أوكرانيا إلا إذا بدا أنه قادم من موقع قوة.

ويتوقع بولتون أن تعيد دول مثل فنلندا والسويد النظر في حيادها وتنضم إلى حلف شمال الأطلسي (الناتو).

مصدر:TRT عربي - وكالات
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