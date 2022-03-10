نشرت الهيئة العليا لشفافية الحياة العامة في فرنسا إعلان أصول المرشحين للانتخابات الرئاسية التي ستقام الجولة الأولى منها في 10 أبريل/نيسان المقبل والجولة الثانية في 24 من نفس الشهر، حيث يتنافس 12 مرشحاً على كرسي الإليزيه لخمس سنوات جديدة.

وتسمح الوثائق الخاصة بكل مرشح للانتخابات الرئاسية المنشورة بمعرفة عدد العقارات المبنية وغير المشيدة التي يمتلكها المرشحون الـ12، وأيضاً الممتلكات التي تزيد قيمتها على 10 آلاف يورو والوضعية المالية للحسابات البنكية والمساهمة في رؤوس أموال الشركات.

وأظهرت الوثائق كذلك النشاطات المهنية خلال السنوات الخمس الماضية وحتى امتلاك سيارة.

إيمانويل ماكرون

ظهر جدول المباني المشيدة وغير المبنية خالياً بالنسبة إلى الرئيس المنتهية ولايته إيمانويل ماكرون، مكتوب فيه: "لا شيء". وهذا يعني أن الأخير لا يمتلك أي أصول عقارية.

لا تتجاوز ثروة الرئيس المرشح الشخصية 500 ألف يورو.

ويعلن بيان الأصول أن مرشح "الجمهورية إلى الأمام" يملك حسابات بنكية متعددة. كما أنه لم يصرح بامتلاك سيارة خاصة أو ممتلكات مادية آخرى تزيد قيمتها على 10 آلاف يورو.

وكان ماكرون حصل على 1000 يورو من عائدات كتابه "الثورة" الذي نشر في نوفمبر/تشرين الثاني 2016. أما قيمة بوليصة التأمين على حياته فتبلغ 113000 يورو.

أكبر أصول لمرشحة اليمين فاليري بيكريس

كشفت الوثائق المنشورة الخاصة بمرشحة اليمين عن حزب "الجمهوريون" فاليري بيكريس عن امتلاكها ثلاثة منازل، تقع جميعها في كل من منطقة إيفلين بضواحي باريس بقيمة 2.3 مليون يورو ومنطقة لوار أتلانتيك غرب فرنسا بقيمة 1.8 مليون يورو ومنطقة كوريز بقيمة 20 ألف يورو.

ويبلغ المبلغ الإجمالي لهذه العقارات 4.1 مليون يورو. والأكثر إثارة للدهشة أن إعلان الأصول هذا يظهر أن مرشحة الجمهوريون تمتلك مطبوعة حجرية "الليثوغرافيا" ولوحة للفنان الكتالوني جوان ميرو، تبلغ قيمتها 14000 يورو و10000 يورو على التوالي.

كما دونت بيكريس عدة حسابات بنكية بقيمة إجمالية بلغت 139 ألفاً و92 يورو، إضافة إلى عدة عقود تأمين على الحياة وحيازة أسهم.

في المجموع تبلغ الأصول الإجمالية للمرشحة فاليري بيكريس 9.7 مليون يورو.

إريك زمور

قال إريك زمور لموقع فرانس إنفو في نوفمبر/تشرين الثاني إن امتلاك "شقة في باريس" بقيمة 1.3 مليون يورو لا يرمز إلى الثراء. لكن في الواقع، مرشح حركة "الاسترداد" يمتلك خمس شقق، من بينها أربع في باريس بمبلغ إجمالي يقارب 2.9 مليون يورو.

وقد اشترى شقته الكبرى التي تبلغ مساحتها 165 متراً مربعاً عام 1996 وتبلغ قيمتها اليوم 1.8 مليون يورو.

كما يمتلك إريك زمور 90% من رأس مال شركة النشر Rubempré بقيمة 1.5 مليون يورو التي تكفلت بنشر كتابه الأكثر مبيعاً "فرنسا لم تقل كلمتها الأخيرة". فيما يأتي معظم دخل المرشح إريك زمور من نشاطه مديراً أو كاتباً.

عام 2020 كسب المرشح اليميني المتطرف أكثر من 760 ألف يورو، أي نحو 63 ألف يورو شهرياً. كما تقاضى أجراً سنوياً قدره 242 ألف يورو عام 2021.

وتبلغ أصوله المالية نحو 4.2 مليون يورو.

مارين لوبان

تبلغ قيمة عقارات مارين لوبان 1.29 مليون يورو. وهي تمتلك جزئياً منزلاً مساحته 633 متراً مربعاً في منطقة هو دوسان بضواحي باريس وآخر في مقاطعة موربيهان.

وتقول مرشحة التجمع الوطني إنها حصلت على ثلاثة قروض، بما في ذلك قرض من البنك المجري إم.كا.بي (MKB) لتمويل حملتها الانتخابية بقيمة 10.7 مليون يورو.

ارتفع دخل مارين لوبان السنوي بفضل نشاطها الحزبي في التجمع الوطني من 18 ألف يورو عام 2017 إلى 60 ألف يورو عام 2018 والسنوات التي تلت.

وتبلغ أصولها المالية ما قيمته 1.2 مليون يورو.

ميلينشون وهيدالغو

تبلغ أصول كل من جان لوك ميلينشون مرشح حزب "فرنسا الأبية" ذي التوجه اليساري 1.4 مليون يورو ومنافسته الاشتراكية آن هيدالغوا 572 ألف يورو مرتبطة بشكل أساسي بشققهما في باريس.

وتتقاضي آن هيدالغوا بصفتها رئيسة لبلدية باريس أكثر من 4500 يورو شهرياً، أجراً صافياً من الضرائب.

دراجة كهربائية لمرشح الخضر يانيك جادو ومنزل لمنافسه الشيوعي فابيان روسيل

صرّح المرشح المناصر للبيئة يانيك جادو عن أصول مالية بقيمة 412 ألف يورو، موزعة ما بين عقود التأمين على الحياة وحساباته المصرفية الخمسة. ولديه دراجة هوائية كهربائية من نوع سكوتر تبلغ قيمتها 4000 يورو.

أما منافسه الشيوعي فابيان روسيل فيمتلك منزلين في الشمال الفرنسي زيبلغ ومجموع أصوله 220 ألف يورو. وقد ظهر في تصريحه أن أحد حساباته الجارية كان سلبياً وقت الإعلان، بعجز قدرت قيمته بـ219 يورو.

أراضي جان لاسال الزراعية ومرتب منتخب لدوبون إينيان

يمتلك مرشح "فرنسا الواقفة" نيكولا دوبون إينيان أصولاً بقيمة مليونَي يورو. إذ إن لديه العديد من العقارات بما في ذلك شقة باريسية بقيمة 1.4 مليون يورو. ويأتي مصدر دخله الرئيسي من منصبه نائباً في البرلمان.

والأمر نفسه ينطبق على مرشح الحزب الجديد المناهض للرأسمالية فيليب بوتو. فمنذ إقالته من مصنع فورد في بلانكفورت في جيروند في خريف 2021، وحسبما ما صرح به فإن دخله يقتصر على راتبه الشهري إذ يتقاضى أجراً من منصبه عضو مجلس بلدية وعضو مجلس محافظة بوردو جنوب غرب فرنسا. وتبلغ أصوله الإجمالية 122 ألف يورو.

أما مرشحة "المقاومة العمالية" لوت أوفريير ناتالي أرثود فهي تشترك في ملكية شقة مساحتها 48 متراً مربعاً في بانتين بمنطقة سين سان دوني قرب باريس وتبلغ مجموع أصولها 219 ألف يورو.

أخيراً راعي الأغنام السابق ورئيس حركة "المقاومة-ريزيستون"، جان لاسال يملك أرضاً في مقاطعته بيرينيه أتلانتيك بقيمة 120 ألف يورو. وتبلغ قيمة أصوله 630 ألف يورو.