انتهى الاجتماع الثلاثي الذي عقد الخميس بين وزراء خارجية تركيا وأوكرانيا وروسيا في محاولة للوصول إلى وقف لإطلاق النار بأوكرانيا، وذلك بعد جهود كبيرة من وزير الخارجية التركي مولود جاوش أوغلو لجمع الطرفين على طاولة واحدة لأول مرة منذ بدء الحرب.

وعقد كل من وزير الخارجية الأوكراني ووزير الخارجية الروسي مؤتمر صحفي بشكل متزامن ومنفصل.

وتواصل تركيا السعي لوقف النزاع بين روسيا وأوكرانيا وإحلال السلام الدائم بالمنطقة، إذ جمعت للمرة الأولى منذ بداية الحرب الروسية-الأوكرانية بين وزيرَي الخارجية الروسي سيرغي لافروف والأوكراني دميترو كوليبا.

ويهدف الاجتماع الذي عُقد نتيجة الجهود الدبلوماسية المكثَّفة لتركيا بالدرجة الأولى إلى وقف النزاع وضمان وقف إطلاق النار الدائم بين روسيا وأوكرانيا.

وقبيل الاجتماع الثلاثي استقبل وزير الخارجية التركي مولود جاوش أوغلو نظيريه الأوكراني كوليبا والروسي لافروف كلاً على حدة صباح الخميس.

واللقاء الجاري بين لافروف وكوليبا أول اتصال على هذا المستوى الرفيع بين الطرفين منذ بدء العملية العسكرية الروسية الخاصة في أوكرانيا، ويأتي متابعة لثلاث جولات من المفاوضات أجرها وفدا البلدين في بيلاروس خلال الأيام السابقة.

وذكرت الخارجية الروسية أن اجتماع لافروف وكوليبا سيعقد بناء على الاتفاق الذي جرى التوصل إليه خلال محادثة هاتفية بين الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ونظيره التركي طيب أردوغان، الذي سيحضر وزير خارجيته مولود جاوش أوغلو اللقاء الروسي الأوكراني المرتقب.

وتستضيف ولاية أنطاليا جنوب تركيا "منتدى أنطاليا الدبلوماسي" برعاية الرئيس رجب طيب أردوغان، في الفترة بين 11-13 مارس/آذار الجاري.

وفي 24 فبراير/شباط الماضي أطلقت روسيا عملية عسكرية في أوكرانيا، تبعتها ردود فعل دولية غاضبة وفرض عقوبات اقتصادية ومالية "مشددة" على موسكو.