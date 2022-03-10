رجّحت وزارة الدفاع البريطانية، الخميس، انتشار مرتزقة متمرسين من شركات روسية خاصة في أوكرانيا، لمساعدة موسكو على دعم عمليتها العسكرية ضد جارتها.

وقالت الوزارة في إحاطة استخبارية، إنه "يرجح انتشار شركات عسكرية خاصة في أوكرانيا"، بحسب ما نقلت شبكة سكاي نيوز البريطانية.

وأضافت: "من شبه المؤكد أن الدولة الروسية تحتفظ بصلات واسعة مع الشركات العسكرية الخاصة الروسية (PMCs)، على الرغم من نفي (موسكو) المتكرر".

وكانت وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاغون) اتهمت الاثنين روسيا بتجنيد مرتزقة سوريين وأجانب آخرين للقتال في أوكرانيا.

وفي نيويورك أعربت الأمم المتحدة والصين عن قلقهما من استقدام مزيد من المقاتلين إلى أوكرانيا، لكن من دون أن ينتقد أيّ منهما بصورة مباشرة روسيا.

وقال جون كيربي المتحدّث باسم البنتاغون للصحافيين: "نعتقد أنّ المعلومات التي تفيد بأنّهم (الروس) يجنّدون مقاتلين سوريين لتعزيز قواتهم في أوكرانيا صحيحة".

وأضاف: "من المثير للاهتمام أن يكون بوتين مضطراً لاستخدام مقاتلين أجانب" بعد أن نشر في أوكرانيا 100% تقريباً من القوات التي حشدها خلال الأشهر الماضية على حدود هذا البلد استعداداً للهجوم عليه، وفقاً لتقديرات البنتاغون.

وحسب هذه التقديرات فقد حشدت روسيا على حدودها مع أوكرانيا أكثر من 150 ألف جندي.

وردّاً على سؤال بشأن التقارير المتعلّقة بتجنيد روسيا مقاتلين سوريين للقتال في أوكرانيا، قال المتحدث باسم الأمم المتحدة ستيفان دوجاريك خلال مؤتمره الصحافي اليومي إنّه غير قادر على تأكيد صحّة هذه المعلومات.

لكنّ المتحدّث الأممي شدّد على أنّ "هذا النزاع ليس بحاجة لأن يأتي مزيد من الناس من الخارج لينخرطوا فيه".