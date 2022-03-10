يواصل أردوغان محادثاته المكثفة لحل النزاع المتأجج بين روسيا وأوكرانيا. إذ أجرى محادثات هاتفية مع أكثر من 20 رئيس دولة وحكومة منذ 22 فبراير/شباط.

وأوصى أردوغان الذي التقى بالرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي أربع مرات، والرئيس الروسي فلاديمير بوتين مرتين، بالحس السليم، ودعاهم إلى حل النزاع بالطرق السلمية.

وقد لفتت تركيا الانتباه كواحدة من الدول القليلة على مستوى العالم التي تمكنت من المحافظة على تواصلها مع كل من روسيا وأوكرانيا خلال الأزمة. وأظهرت مدى علاقتها الثنائية الوثيقة بكلا البلدين. لتضع الجهود الدبلوماسية المكثفة الأساس لعقد أول اجتماع رفيع المستوى بين الطرفين المتنازعين في تركيا.

وبقيادة الرئيس أردوغان، ستستمر الاتصالات الدبلوماسية على خطوط أنقرة- موسكو، وأنقرة- كييف، وستتكرر تركيا دائماً الدعوة لحل المشاكل حول طاولة حوار واحدة.

وسيجري التأكيد خلال المحادثات على أن تركيا مستعدة لبذل قصارى جهدها لضمان السلام والاستقرار في المنطقة.