شهدت الساحة السياسية والدبلوماسية التركية، خلال الأيام الماضية حراكاً دبلوماسياً واسعاً، ومن المقرر أن يستمر على مدار الأسبوع المقبل في ظل توتر الأوضاع في أوروبا بسبب الهجوم الروسي على أوكرانيا من جهة، والسعي التركي إلى توثيق العلاقات مع دول المنطقة وفتح آفاق سياسية واقتصادية على صعد مختلفة من جهة أخرى.

الرئيس الإسرائيلي في أنقرة

واستقبل الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، الأربعاء، نظيره الإسرائيلي يتسحاق هيرتسوغ الذي أجرى زيارة رسمية إلى أنقرة بعد نحو عقد من توتر العلاقات بين أنقرة وتل أبيب.

واعتبر الرئيس التركي أن زيارة نظيره الإسرائيلي إسحاق هرتسوغ لأنقرة، ستكون نقطة تحول في العلاقات التركية-الإسرائيلية.

وأضاف أردوغان خلال مؤتمر صحفي مشترك مع هرتسوغ عقب لقائهما في المجمع الرئاسي بأنقرة، أن "هدفنا المشترك مع إسرائيل هو إعادة إحياء الحوار السياسي بين البلدين على أساس المصالح المشتركة ومراعاة الحساسيات المتبادلة".

وتابع: "نسعى إلى رفع إجمالي التبادل التجاري مع إسرائيل إلى 10 مليارات دولار، ومستعدون للتعاون مع إسرائيل في مجال الطاقة".

علييف يصل أنقرة

والخميس، وصل الرئيس الأذربيجاني إلهام علييف إلى العاصمة التركية أنقرة في زيارة عمل تستغرق يوماً واحداً.

واستقبل علييف في مطار أسنبوغا، وزير الطاقة والموارد الطبيعية فاتح دونماز، وعدد من المسؤولين. ومن المخطط أن يلتقي الرئيس رجب طيب أردوغان نظيره الأذربيجاني على مأدبة غداء بقصر تشانقايا.

مباحثات روسية أوكرانية بأنطاليا

والخميس أيضاً، انطلق في ولاية أنطاليا التركية، الاجتماع الثلاثي بين وزراء خارجية تركيا وروسيا وأوكرانيا.

وبدأ الاجتماع في فندق ريغنوم كاري عند الساعة 11:25، وقبيل الاجتماع الثلاثي، التقى وزير الخارجية التركي مولود جاوش أوغلو، مع نظيريه الأوكراني دميترو كوليبا والروسي سيرغي لافروف، في اجتماعين منفصلين.

والأربعاء، وصل كوليبا ولافروف إلى أنطاليا، للمشاركة في منتدى أنطاليا الدبلوماسي.

رئيس وزراء اليونان يجري زيارة رسمية

والأحد القادم، من المقرر أن يزور رئيس الوزراء اليوناني تركيا.

وأعلنت اليونان أن رئيس وزرائها كيرياكوس ميتسوتاكيس، سيلتقي الرئيس التركي رجب طيب أردوغان الأحد في إسطنبول.

وقال متحدث الحكومة يانيس إيكونومو، إن ميتسوتاكيس سيزور إسطنبول في 13 مارس/آذار الجاري، للمشاركة في قداس تقيمه بطريركية فنر للروم الأرثوذكس.

وأضاف، في مؤتمر صحفي، أن ميتسوتاكيس سيلتقي بطريرك الروم الأرثوذكس بإسطنبول بارثولوميوس، ومن ثم سيجتمع مع الرئيس أ ردوغان على مأدبة طعام.

وذكر أنه بالرغم من الخلافات كافة بين تركيا واليونان، فإن البلدين يواجهان سلسلة من المشاكل المشتركة.

وأكد المتحدث ضرورة انتهاج مقاربة ترمي إلى حل المشاكل، لا إضافة أخرى جديدة إليها.

وأشار إلى أن ميستوتاكيس منفتح دائماً على لقاء الرئيس أردوغان، وأنه عازم على أن يجتمع بالرئيس التركي بروح إيجابية، و"دون تنازل عن ثوابت اليونان المستندة إلى القانون الدولي" على حد تعبيره.

وتوجد خلافات بين البلدين حول عدد من القضايا مثل مناطق الصلاحية البحرية شرقي المتوسط، والقضية القبرصية، وجزر بحر إيجة.

وقبل نحو شهر، صرح وزير الخارجية التركي مولود جاوش أوغلو، أن بلاده ستبحث مسألة السيادة على جزر بحر إيجة ما لم تتخل اليونان عن تسليحها.

مستشار ألمانيا يزور تركيا الاثنين

ومن المقرر أن يزور المستشار الألماني، تركيا يوم الاثنين المقبل.

وأعلنت الرئاسة التركية، أن المستشار الألماني أولاف شولتس سيجري زيارة رسمية لتركيا في 14 مارس/آذار الجاري للقاء الرئيس التركي رجب طيب أردوغان وبحث العلاقات الثنائية بين البلدين.

وزير خارجية أرمينيا في أنطاليا

بدورها، رحبت وزارة الخارجية التركية، بإعلان وزير الخارجية الأرميني آرارات ميرزويان، مشاركته في منتدى أنطاليا الدبلوماسي الذي ينطلق يوم 11 مارس/آذار الجاري.

جاء ذلك في بيان صادر عن المتحدث باسم الخارجية التركية طانجو بيلغيتش، الذي أوضح أيضاً أن مثل هذه الخطوات المتبادلة ستساهم في زيادة الحوار بين البلدين والتشاور بشأن تدابير بناء الثقة بما يتماشى مع هدف التطبيع الكامل.

يذكر أن الخارجية الأرمينية أعلنت أمس عبر تويتر، أن ميرزويان سيشارك في منتدى أنطاليا الدبلوماسي الذي سيعقد خلال الفترة الممتدة من 11 إلى 13 مارس/آذار الجاري.

وفي 14 يناير/كانون الثاني الماضي، عقد المبعوثان التركي والأرميني الاجتماع الأول بالعاصمة الروسية موسكو، ومؤخراً استؤنفت الرحلات الجوية بين البلدين ضمن جهود تطبيع العلاقات.

اتصال بايدن أردوغان

ومن المقرر أن يجري الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، ونظيره الأمريكي جو بايدن اتصالاً هاتفياً، مساء الخميس.

وقالت دائرة الاتصال في الرئاسة التركية، في بيان الأربعاء، إن الاتصال المرتقب بين الزعيمين سيجري الساعة 18:30 بالتوقيت المحلي، ولم يشر البيان إلى ما سيبحثه الزعيمان من قضايا خلال الاتصال.

منتدى أنطاليا الدبلوماسي

تستضيف ولاية أنطاليا التركية، النسخة الثالثة من "منتدى أنطاليا الدبلوماسي"، برعاية الرئيس رجب طيب أردوغان، ويلتقي خلاله العديد من رؤساء الدول والوزراء والدبلوماسيين والشخصيات البارزة في عالم الأعمال، وذلك خلال الفترة الممتدة من 11 إلى 13 مارس/آذار الجاري.