قال الكرملين الخميس، إن الاقتصاد الروسي يتعرّض "لصدمة"، وإن إجراءات تُتخّذ لتخفيف أثر ما وصفه بحرب اقتصادية "غير مسبوقة على الإطلاق" تُشَنّ على موسكو.

وفرض الغرب عقوبات كاسحة على روسيا بسبب هجومها على أوكرانيا.

وقال ديمتري بيسكوف المتحدث باسم الكرملين في مؤتمر عبر الهاتف: "اقتصادنا يتعرّض الآن لتأثير الصدمة، ولذلك تداعيات سلبية يجري خفضها".

ووصف الوضع بالمضطرب، لكنه إن قال إنه يجري بالفعل اتخاذ إجراءات للتهدئة وإعادة الاستقرار.

وأضاف: "هذا غير مسبوق على الإطلاق. الحرب الاقتصادية التي بدأت ضد بلدنا لم يُشَنّ مثلها من قبل، لذلك من الصعب للغاية التنبؤ بأي شيء".