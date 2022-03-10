سياسة
1 دقيقة قراءة
"الاقتصاد الروسي في صدمة".. الكرملين يندد بحرب اقتصادية غير مسبوقة
قال الكرملين إن الاقتصاد الروسي يتعرّض "لصدمة"، وإن إجراءات تُتخّذ لتخفيف أثر ما وصفه بحرب اقتصادية "غير مسبوقة على الإطلاق".
"الاقتصاد الروسي في صدمة".. الكرملين يندد بحرب اقتصادية غير مسبوقة
الكرملين: "اقتصادنا يتعرّض الآن لتأثير الصدمة، ولذلك تداعيات سلبية يجري خفضها". / Reuters
10 مارس 2022

قال الكرملين الخميس، إن الاقتصاد الروسي يتعرّض "لصدمة"، وإن إجراءات تُتخّذ لتخفيف أثر ما وصفه بحرب اقتصادية "غير مسبوقة على الإطلاق" تُشَنّ على موسكو.

وفرض الغرب عقوبات كاسحة على روسيا بسبب هجومها على أوكرانيا.

وقال ديمتري بيسكوف المتحدث باسم الكرملين في مؤتمر عبر الهاتف: "اقتصادنا يتعرّض الآن لتأثير الصدمة، ولذلك تداعيات سلبية يجري خفضها".

ووصف الوضع بالمضطرب، لكنه إن قال إنه يجري بالفعل اتخاذ إجراءات للتهدئة وإعادة الاستقرار.

وأضاف: "هذا غير مسبوق على الإطلاق. الحرب الاقتصادية التي بدأت ضد بلدنا لم يُشَنّ مثلها من قبل، لذلك من الصعب للغاية التنبؤ بأي شيء".

مصدر:TRT عربي - وكالات
اكتشف
غروسي: تعاون إيران مع الطاقة الذرية التزام قانوني وليس خياراً
الاحتلال يواصل مجازره بحق مجوّعي غزة.. ولازاريني: الأونروا تواجه أزمة وجود
إيران تعتقل 26 شخصاً في خوزستان بتهمة التعاون مع إسرائيل
زعيم إسرائيلي معارض يعلق على قتل المستوطنين ثلاثةَ فلسطينيين بالضفة: مجزرة يهودية عنيفة
مستوطنون يقتلون 3 فلسطينيين ويصيبون 16 واستشهاد طفل في جنين وسط استمرار عمليات الهدم في طولكرم
"القسام" تنشر مشاهد لكمين خان يونس.. والاحتلال يعترف بمقتل 7 جنود وتحقيقاته تكشف عن "خلل خطير"
الحرب في الشرق الأوسط تدفع بكين لإعادة إحياء مشروع "قوة سيبيريا 2" لنقل الغاز الروسي
قمة الناتو.. أردوغان يؤكد في لقائه بزعماء: أولويتنا التوصل إلى وقف دائم لإطلاق النار في غزة
عشرات الشهداء بمجازر إسرائيلية جديدة.. و”حكومة غزة”: الاحتلال يقنص المدنيين عند نقاط المساعدات
ترمب يدعي أن اتفاقاً بشأن غزة "بات وشيكاً جداً".. وحماس: الاتصالات بين الوسطاء تكثفت والاحتلال يتلكأ
زهران ممداني.. مسلم اشتراكي ومؤيد لفلسطين يقترب من منصب عمدة نيويورك
كتائب القسام وسرايا القدس تدمران آليات إسرائيلية بخان يونس.. وجيش الاحتلال يقر بمقتل 7 جنود
بعد تقرير الاستخبارات.. ترمب: برنامج إيران النووي عاد عقوداً إلى الوراء بعد تدميره بالكامل
وزيرا دفاع تركيا وهولندا يوقّعان إعلان نيات خلال قمة الناتو في لاهاي
الاحتلال يواصل عمليات الدهم والاعتقال في الضفة الغربية ويهدم 623 منزلاً بالقدس منذ 7 أكتوبر
ألق نظرة سريعة على TRT Global. شاركونا تعليقاتكم
Contact us