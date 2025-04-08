الحرب على غزة
3 دقيقة قراءة
استشهاد 211 صحفياً في غزة منذ 7 أكتوبر.. والاحتلال يواصل غاراته على كل القطاع
شن جيش الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الثلاثاء، غارات على مناطق متفرقة في قطاع غزة، ما أدى إلى استشهاد وإصابة عدد من الفلسطينيين. كما استُشهد صحفي فلسطيني متأثراً بإصابته، أمس الاثنين، ليرتفع عدد الصحفيين الشهداء إلى 211 منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023.
استشهاد 211 صحفياً في غزة منذ 7 أكتوبر.. والاحتلال يواصل غاراته على كل القطاع
جيش الاحتلال يواصل قصف مناطق متفرقة من قطاع غزة / AA
8 أبريل 2025

وقالت مصادر طبية إنّ مقاتلات إسرائيلية قصفت "دون سابق إنذار" منزلاً في بيت لاهيا شمال القطاع، ما أدى إلى استشهاد 6 فلسطينيين وتحوُّل جثثهم إلى أشلاء.

وأضافت المصادر أن 4 فلسطينيين استُشهدوا إثر "استهداف طائرات حربية مجموعة من المواطنين بجوار مركز إيواء في محيط مبنى السفينة، شمال غرب مدينة غزة".

وأعلنت المصادر استشهاد الكابتن عبد الناصر خضرة، لاعب النادي الأهلي الفلسطيني سابقاً، جرّاء غارة ثالثة استهدفت تجمعاً للمواطنين في شارع النصر، غربي مدينة غزة.

بدورهم، تحدّث شهود عيان عن أن البوارج الحربية الإسرائيلية قبالة منطقة السودانية شمال غرب مدينة غزة تطلق قذائفها ونيران أسلحتها الرشاشة باتجاه شواطئ بحر الشمال.

وأشار الشهود إلى أن آليات عسكرية إسرائيلية تطلق أيضاً النيران "بكثافة" شرقي مخيّم المغازي، وسط قطاع غزة.

يأتي ذلك مع استمرار القصف الإسرائيلي على رفح جنوبي القطاع، حيث أفاد شهود عيان، اليوم الثلاثاء، بتجدد القصف المدفعي على المناطق الشمالية من المدينة.

211 صحفياً شهيداً

بدوره، قال  المكتب الإعلامي الحكومي بغزة، في بيان اليوم الثلاثاء: "ارتفع عدد الشهداء من الصحفيين إلى 211 منذ بداية حرب الإبادة على غزة"، وذلك بعد وفاة الصحفي أحمد منصور متأثراً بإصابته أمس الاثنين، جرّاء قصف إسرائيلي استهدف خيمة صحفيين في خان يونس جنوب القطاع.

وأوضح أن ذلك جاء "عقب الجريمة التي ارتكبها الاحتلال الإسرائيلي باستهداف خيمة للصحفيين قرب مستشفى ناصر في محافظة خان يونس جنوب القطاع، والتي أسفرت عن استشهاد الصحفي حلمي الفقعاوي (الاثنين)، وكذلك الإعلان عن استشهاد أحد الزملاء الصحفيين متأثراً بجراحه جراء القصف المباشر للخيمة".

وبيَّن المكتب الإعلامي الحكومي أن "الصحفي الشهيد أحمد منصور يعمل صحفياً في وكالة فلسطين اليوم الإخبارية".

وأدان "بأشد العبارات استهداف وقتل واغتيال الاحتلال الإسرائيلي للصحفيين الفلسطينيين"، داعياً "الاتحاد الدولي للصحفيين، واتحاد الصحفيين العرب، وكل الأجسام الصحفية في كل دول العالم، إلى إدانة هذه الجرائم الممنهجة ضد الصحفيين والإعلاميين الفلسطينيين في قطاع غزة".

وحمّل "الاحتلال الإسرائيلي والإدارة الأمريكية والدول المشاركة في جريمة الإبادة مثل المملكة المتحدة، وألمانيا، وفرنسا، المسؤولية الكاملة عن ارتكاب هذه الجريمة النكراء الوحشية".

كما دعا المكتب "المجتمع الدولي والمنظمات الدولية والمنظمات ذات العلاقة بالعمل الصحفي والإعلامي في كل دول العالم إلى إدانة جرائم الاحتلال وردعه وملاحقته في المحاكم الدولية على جرائمه المتواصلة وتقديم مجرمي الاحتلال للعدالة".

وأمس الاثنين، استُشهد صحفي فلسطيني وأصيب 9 آخرون جرّاء قصف إسرائيلي استهدف خيمة للصحفيين في خان يونس جنوب قطاع غزة.

وفي 18 مارس/آذار الماضي، تنصلت إسرائيل من اتفاق وقف إطلاق النار وتبادل الأسرى الساري منذ 19 يناير/كانون الثاني الفائت، واستأنفت حرب الإبادة على قطاع غزة، رغم التزام حركة حماس جميع بنود الاتفاق.

وبدعم أمريكي مطلق ترتكب إسرائيل منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023 إبادة في غزة، خلّفت أكثر من 166 ألف شهيد وجريح من الفلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 11 ألف مفقود.

مصدر:TRT Arabi
اكتشف
بعد طلب هولندا مراجعة اتفاقية الشراكة الأوروبية-الإسرائيلية.. باريس: أمر مشروع ندعو لمدارسته
بعد طلب هولندا مراجعة اتفاقية الشراكة الأوروبية-الإسرائيلية.. باريس: أمر مشروع ندعو لمدارسته
النرويج تنهي استثماراتها في شركة "باز" الإسرائيلية لدعمها المستوطنات بالضفة
النرويج تنهي استثماراتها في شركة "باز" الإسرائيلية لدعمها المستوطنات بالضفة
جيش الاحتلال يهدم منزلًا في جنوبي الضفة الغربية ويواصل عدوانه في طولكرم.. ووفاة أسيرة سابقة
جيش الاحتلال يهدم منزلًا في جنوبي الضفة الغربية ويواصل عدوانه في طولكرم.. ووفاة أسيرة سابقة
ويتكوف يصل إلى إسرائيل.. وعائلات الأسرى في غزة تطالب باتفاق خلال 24 ساعة
ويتكوف يصل إلى إسرائيل.. وعائلات الأسرى في غزة تطالب باتفاق خلال 24 ساعة
القسام تعلن الإفراج عن الجندي الإسرائيلي-الأمريكي عيدان ألكسندر اليوم
القسام تعلن الإفراج عن الجندي الإسرائيلي-الأمريكي عيدان ألكسندر اليوم
إسرائيل تُصدق على استئناف تسوية الأراضي في الضفة الغربية وسط رفض فلسطيني واسع
إسرائيل تُصدق على استئناف تسوية الأراضي في الضفة الغربية وسط رفض فلسطيني واسع
بعد محادثات ليومين.. اتفاق صيني-أمريكي بشأن الرسوم الجمركية
بعد محادثات ليومين.. اتفاق صيني-أمريكي بشأن الرسوم الجمركية
جماعة الحوثي تعلن أن طيراناً إسرائيلياً شنّ سلسلة غارات على محافظة الحُديدة
جماعة الحوثي تعلن أن طيراناً إسرائيلياً شنّ سلسلة غارات على محافظة الحُديدة
ترحيب بعزم حماس الإفراج عن ألكسندر.. ونتنياهو يزعم أن الاتفاق بلا مقابل ومعارضوه يرمونه بالفشل
ترحيب بعزم حماس الإفراج عن ألكسندر.. ونتنياهو يزعم أن الاتفاق بلا مقابل ومعارضوه يرمونه بالفشل
بعد اتصالات مع واشنطن.. حماس توافق على الإفراج عن الجندي عيدان ألكسندر في إطار جهود وقف إطلاق النار
بعد اتصالات مع واشنطن.. حماس توافق على الإفراج عن الجندي عيدان ألكسندر في إطار جهود وقف إطلاق النار
"قلق من مواصلة البناء".. هيئة البث العبرية: الجيش لم يدمر سوى ربع أنفاق حماس بغزة
"قلق من مواصلة البناء".. هيئة البث العبرية: الجيش لم يدمر سوى ربع أنفاق حماس بغزة
زيلينسكي يرى تفكير روسيا بإنهاء الحرب "علامة إيجابية" ويدعو لوقف النار من الغد
زيلينسكي يرى تفكير روسيا بإنهاء الحرب "علامة إيجابية" ويدعو لوقف النار من الغد
بعد جولة خليجية.. روبيو إلى تركيا برفقة ترمب لحضور اجتماع الناتو
بعد جولة خليجية.. روبيو إلى تركيا برفقة ترمب لحضور اجتماع الناتو
الاحتلال يدّعي أنه "سيؤمّن" نقل المساعدات إلى غزة.. وحماس تتهمه بارتكاب "جريمة حرب مركبة"
الاحتلال يدّعي أنه "سيؤمّن" نقل المساعدات إلى غزة.. وحماس تتهمه بارتكاب "جريمة حرب مركبة"
أردوغان مهنئاً بعيد الأم: لا نستطيع رد جميلهن
أردوغان مهنئاً بعيد الأم: لا نستطيع رد جميلهن
ألق نظرة سريعة على TRT Global. شاركونا تعليقاتكم
Contact us