وقالت مصادر طبية إنّ مقاتلات إسرائيلية قصفت "دون سابق إنذار" منزلاً في بيت لاهيا شمال القطاع، ما أدى إلى استشهاد 6 فلسطينيين وتحوُّل جثثهم إلى أشلاء.

وأضافت المصادر أن 4 فلسطينيين استُشهدوا إثر "استهداف طائرات حربية مجموعة من المواطنين بجوار مركز إيواء في محيط مبنى السفينة، شمال غرب مدينة غزة".

وأعلنت المصادر استشهاد الكابتن عبد الناصر خضرة، لاعب النادي الأهلي الفلسطيني سابقاً، جرّاء غارة ثالثة استهدفت تجمعاً للمواطنين في شارع النصر، غربي مدينة غزة.

بدورهم، تحدّث شهود عيان عن أن البوارج الحربية الإسرائيلية قبالة منطقة السودانية شمال غرب مدينة غزة تطلق قذائفها ونيران أسلحتها الرشاشة باتجاه شواطئ بحر الشمال.

وأشار الشهود إلى أن آليات عسكرية إسرائيلية تطلق أيضاً النيران "بكثافة" شرقي مخيّم المغازي، وسط قطاع غزة.

يأتي ذلك مع استمرار القصف الإسرائيلي على رفح جنوبي القطاع، حيث أفاد شهود عيان، اليوم الثلاثاء، بتجدد القصف المدفعي على المناطق الشمالية من المدينة.

211 صحفياً شهيداً

بدوره، قال المكتب الإعلامي الحكومي بغزة، في بيان اليوم الثلاثاء: "ارتفع عدد الشهداء من الصحفيين إلى 211 منذ بداية حرب الإبادة على غزة"، وذلك بعد وفاة الصحفي أحمد منصور متأثراً بإصابته أمس الاثنين، جرّاء قصف إسرائيلي استهدف خيمة صحفيين في خان يونس جنوب القطاع.

وأوضح أن ذلك جاء "عقب الجريمة التي ارتكبها الاحتلال الإسرائيلي باستهداف خيمة للصحفيين قرب مستشفى ناصر في محافظة خان يونس جنوب القطاع، والتي أسفرت عن استشهاد الصحفي حلمي الفقعاوي (الاثنين)، وكذلك الإعلان عن استشهاد أحد الزملاء الصحفيين متأثراً بجراحه جراء القصف المباشر للخيمة".

وبيَّن المكتب الإعلامي الحكومي أن "الصحفي الشهيد أحمد منصور يعمل صحفياً في وكالة فلسطين اليوم الإخبارية".

وأدان "بأشد العبارات استهداف وقتل واغتيال الاحتلال الإسرائيلي للصحفيين الفلسطينيين"، داعياً "الاتحاد الدولي للصحفيين، واتحاد الصحفيين العرب، وكل الأجسام الصحفية في كل دول العالم، إلى إدانة هذه الجرائم الممنهجة ضد الصحفيين والإعلاميين الفلسطينيين في قطاع غزة".

وحمّل "الاحتلال الإسرائيلي والإدارة الأمريكية والدول المشاركة في جريمة الإبادة مثل المملكة المتحدة، وألمانيا، وفرنسا، المسؤولية الكاملة عن ارتكاب هذه الجريمة النكراء الوحشية".

كما دعا المكتب "المجتمع الدولي والمنظمات الدولية والمنظمات ذات العلاقة بالعمل الصحفي والإعلامي في كل دول العالم إلى إدانة جرائم الاحتلال وردعه وملاحقته في المحاكم الدولية على جرائمه المتواصلة وتقديم مجرمي الاحتلال للعدالة".

وأمس الاثنين، استُشهد صحفي فلسطيني وأصيب 9 آخرون جرّاء قصف إسرائيلي استهدف خيمة للصحفيين في خان يونس جنوب قطاع غزة.

وفي 18 مارس/آذار الماضي، تنصلت إسرائيل من اتفاق وقف إطلاق النار وتبادل الأسرى الساري منذ 19 يناير/كانون الثاني الفائت، واستأنفت حرب الإبادة على قطاع غزة، رغم التزام حركة حماس جميع بنود الاتفاق.

وبدعم أمريكي مطلق ترتكب إسرائيل منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023 إبادة في غزة، خلّفت أكثر من 166 ألف شهيد وجريح من الفلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 11 ألف مفقود.