سياسة
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وسط توتر دبلوماسي.. إسرائيل تلغي تأشيرات دخول 27 مسؤولاً فرنسياً
ألغت الحكومة الإسرائيلية تأشيرات دخول 27 نائباً ومسؤولاً فرنسياً قبل يومين فقط من موعد زيارتهم المقررة إلى إسرائيل والأراضي الفلسطينية، وفق ما أعلنته المجموعة الفرنسية يوم الأحد.
وسط توتر دبلوماسي.. إسرائيل تلغي تأشيرات دخول 27 مسؤولاً فرنسياً
وسط توتر دبلوماسي.. إسرائيل تلغي تأشيرات دخول 27 مسؤولاً فرنسياً / TRT Global
21 أبريل 2025

وقالت وزارة الداخلية الإسرائيلية إنّ قرار الإلغاء يستند إلى قانون يسمح بمنع دخول أشخاص يُعتقد أنهم قد "يعملون ضد مصالح دولة إسرائيل".

في المقابل، وصف 17 عضواً من الوفد الفرنسي الخطوة بأنها "عقاب جماعي"، داعين الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون إلى التدخل الفوري.

وأوضح أعضاء الوفد أنهم تلقوا دعوة رسمية من القنصلية الفرنسية في القدس للمشاركة في زيارة تستغرق 5 أيام، تهدف إلى "تعزيز التعاون الدولي وثقافة السلام". وبيّنوا أنهم مُنحوا التأشيرات قبل شهر، وجاء إلغاؤها "قبل يومين فقط من المغادرة".

ويضم الوفد عدداً من الشخصيات البارزة، من بينهم نواب في الجمعية الوطنية وأعضاء بمجلس الشيوخ، إلى جانب رؤساء بلديات ونواب محليين.

ووصف الوفد إلغاء التأشيرات بأنه "قطيعة كبيرة في العلاقات الدبلوماسية"، مشددين على أن منع مسؤولين منتخبين من السفر بشكل متعمّد لا يمكن أن يمرّ من دون عواقب"، وطالبوا بعقد لقاء عاجل مع الرئيس ماكرون واتخاذ إجراءات حكومية تضمن السماح لهم بدخول إسرائيل.

يأتي ذلك بالتزامن مع إعلان الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون أن بلاده قد تعترف قريباً بدولة فلسطينية، وهو ما أغضب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، الذي اعتبر  أن إقامة دولة فلسطينية "مكافأة كبيرة للإرهاب".

وسبق لإسرائيل أن اتخذت إجراءات مماثلة هذا العام، من بينها احتجاز وترحيل عضوَي البرلمان البريطاني يوان يانغ وابتسام محمد في مطار تل أبيب، ومنع النائبتين الأوروبيتين ريما حسن (فرنسية-فلسطينية) ولين بويلان (أيرلندية) من دخول البلاد في فبراير/شباط الماضي.

مصدر:TRT Arabi
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