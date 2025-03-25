سياسة
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تركيا: أردوغان يشيد بالعلاقات التركية الأمريكية
في أخبارنا لهذا اليوم.. أردوغان يشيد بالعلاقات التركية الأمريكية، وجيش الاحتلال يستهدف قاعدتين عسكريتين بسوريا
تركيا: أردوغان يشيد بالعلاقات التركية الأمريكية / TRT Global
25 مارس 2025

أردوغان يصف محادثته مع ترمب بـ"الودية للغاية" ويقول إن علاقاتنا تكتسب زخماً رغم محاولات تسميمها، مضيفاً أنه ناقش مع نظيره الأمريكي عديداً من القضايا المهمة، منها إزالة جميع العقبات أمام هدف الوصول بالتبادل التجاري بين البلدين إلى مئة مليار دولار.

هجمات حوثية على إسرائيل.. أعلنت جماعة الحوثي قصف مطار بن غوريون والاشتباك مع حاملة الطائرات الأمريكية "يو إس إس هاري ترومان"، وذلك للمرة الثانية خلال أقل من أربعة وعشرين ساعة، مما أسفر عن "إفشال هجوم جوي كان يجري التحضير له ضد اليمن".

الجيش الإسرائيلي يقصف مجدداً قاعدتين عسكريتين وسط سوريا بزعم احتوائهما على "قدرات عسكرية". ويقول إنه سيواصل العمل على إزالة أي تهديد لمواطني دولة إسرائيل.

مصدر:TRT ARABI
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