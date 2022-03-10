أكدت وزارة الخارجية التركية رفضها قرارات وبيانات الجامعة العربية التي تستهدف تركيا و"تتضمن ادّعاءات لا أساس لها".

وقالت الوزارة في بيان الخميس: "نرفض رفضاً تامّاً الادّعاءات التي لا أساس لها ضد بلدنا، الواردة في بعض القرارات والبيانات الصادرة عن اجتماع مجلس وزراء خارجية جامعة الدول العربية يوم 9 مارس/آذار 2022".

وأمس زعم بيان صادر عن الاجتماع المذكور أن تركيا تنتهك سيادة بعض الدول العربية.

ولفت بيان الخارجية التركية إلى أن "من الواضح أن المقاربات البالية والخبيثة التي لا تتناسب مع واقع وديناميكيات المنطقة لا تساهم في حل مشكلات منطقة العالم العربي".

وأضاف أن تركيا تخوض كفاحاً ضد التهديدات لأمنها القومي ومصالحها في إطار مبادئ وقواعد القانون الدولي.

وبيّن أن الجهود التي تبذلها تركيا تهدف في الوقت ذاته إلى حماية سيادة الدول العربية وسلامتها الإقليمية ووحدتها السياسية.

وجاء في البيان: "مكانة تركيا في قلوب الشعوب العربية الشقيقة والصديقة واضحة اليوم. نتطلّع من جامعة الدول العربية إلى أن تعكس إرادة الشعوب التي تمثّلها، بدلاً من أن تكون أداة لأجندات فردية لبعض أعضائها".

وشدّد البيان على أن الدول الأعضاء التي تواصل معارضة القرارات الصادرة والتعليق عليها، تدرك مساهمات تركيا وأهمية التعاون معها.

وأكّد أن تركيا مستعدة للتعاون مع جميع الدول الأعضاء في الجامعة العربية، بهدف إرساء الاستقرار والازدهار الدائمَين في المنطقة.