سياسة
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"وضع مرعب".. مخاوف من تصعيد الهجوم واستخدام روسيا أسلحة كيماوية بأوكرانيا
حذرت الأمم المتحدة من أن الأوضاع الإنسانية "تواصل التدهور بمستويات مرعبة في أوكرانيا"، وسط توقع للاستخبارات الأمريكية أن لا يتراجع بوتين عن عملياته العسكرية وأن يصعِّد هجومه، فيما عبّرَت بريطانيا عند قلقها من احتمال استخدام روسيا أسلحة كيماوية.
"وضع مرعب".. مخاوف من تصعيد الهجوم واستخدام روسيا أسلحة كيماوية بأوكرانيا
مديرة الاستخبارات الوطنية الأمريكية: المقاومة حرمت موسكو من تحقيق نصر سريع في أوكرانيا / Reuters
10 مارس 2022

قالت مديرة الاستخبارات الوطنية الأمريكية أفريل هاينز الخميس، إن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين "لن يتراجع" عن عملياته العسكرية في أوكرانيا و"سيصعِّد هجومه".

وأضافت في تصريحات نقلتها قناة "الحرة" الأمريكية أن "القوات الروسية تُظهِر لا مبالاة طائشة حيال المدنيين الأوكرانيين، وبوتين سيصعِّد هجماته رغم كل الإجراءات المتخذة ضده".

وأضافت أن موسكو "استهانت بقوة المقاومة الأوكرانية"، لافتة إلى أن المقاومة "حرمت موسكو من تحقيق نصر سريع" في أوكرانيا.

إجلاء المدنيين

قال وزير الداخلية الأوكراني دينيس موناستيرسكي للتليفزيون الرسمي الخميس، إن أكثر من 400 ألف مدني أُجْلُوا حتى الآن في أوكرانيا، معظمهم من بؤر القتال النشطة، وأوضح: "أُجْلُوا بشكل أساسي من المناطق التي يدور فيها قتال".

وقال ستيفان دوجاريك المتحدث باسم أمين عامّ الأمم المتحدة: "الأوضاع الإنسانية تواصل التدهور بمستويات مرعبة في أوكرانيا، إذ وصل عدد النازحين داخلياً منذ بدء الهجوم العسكري الروسي، لـ1.9 مليون شخص، فيما عبر حدود أوكرانيا أكثر من 2.3 مليون لاجئ".

وزاد دوجاريك قائلاً: "يجب توفير ممرات آمنة للمساعدات الإنسانية وإيجاد نظام اتصال مستدام مع طرفَي الصراع لإيصال تلك المساعدات".

مخاوف من استخدام أسلحة كيماوية

قالت وزيرة الخارجية البريطانية ليز تراس لشبكة CNN، إن بريطانيا قلقة جدّاً من احتمال استخدام روسيا أسلحة كيماوية في أوكرانيا، محذّرة من أن استخدامها سيكون خطأً فادحاً للرئيس الروسي فلاديمير بوتين.

وأضافت تراس: "نحن في غاية القلق بشأن الاستخدام المحتمَل لأسلحة كيماوية. رأينا روسيا تستخدم هذه الأسلحة من قبل في ساحات صراع، لكن ذلك سيكون خطأً فادحاً منها يُضاف إلى الأخطاء الجسيمة التي يرتكبها بوتين بالفعل".

وفي 24 فبراير/شباط الماضي، أطلقت روسيا عملية عسكرية في أوكرانيا، تبعتها ردود فعل دولية غاضبة وفرض عقوبات اقتصادية ومالية "مشددة" على موسكو.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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