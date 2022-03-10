سياسة
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الأمم المتحدة: روسيا دمرّت 3 مستشفيات  للأطفال في أوكرانيا
قال ممثل صندوق الأمم المتحدة للسكان في أوكرانيا خايمي نادال، إن مستشفيين آخرين للولادة تعرَّضا للهجوم والتدمير في أوكرانيا قبل القصف الروسي على مستشفى الأطفال والتوليد في مدينة ماريوبول.
الأمم المتحدة: روسيا دمرّت 3 مستشفيات  للأطفال في أوكرانيا
أدّى القصف الروسي لمستشفى الأطفال والولادة في ماريوبول إلى مقتل ثلاثة أشخاص بينهم فتاة. / AP
10 مارس 2022

قال ممثل صندوق الأمم المتحدة للسكان في أوكرانيا خايمي نادال الخميس، إن مستشفيين آخرين للولادة تعرَّضا للهجوم والتدمير في أوكرانيا قبل القصف الروسي على مستشفى الأطفال والتوليد في مدينة ماريوبول.

وصرّح المسؤول خلال حوار عبر الفيديو بأن مستشفى ماريوبول "ليس الوحيد، في زيتومير دُمّر مستشفى التوليد بالكامل، في سالتيفسكي، وفي مدينة خاركيف دُمّر مستشفى التوليد أيضاً"، لكنه لم يتمكن من تحديد من يقف وراء القصف وما إذا كانت تسببت في وقوع أي إصابات.

وأضاف خايمي نادال أن في أوكرانيا "69 مركزاً للتوليد ورعاية ما قبل الولادة"، مشيراً إلى أن صندوق الأمم المتحدة للسكان "يقدّر عدد الحوامل اللائي سينجبن في أوكرانيا في الأشهر الثلاثة المقبلة بـ80 ألفاً".

وأوضح المسؤول أن في أوكرانيا نحو 240 ألف حامل، في حين أنجبت 4311 امرأة منذ بدء الهجوم في 24 فبراير/شباط حتى السابع من مارس/آذار.

أدّى القصف الروسي لمستشفى الأطفال والولادة في ماريوبول، إلى مقتل ثلاثة أشخاص بينهم فتاة، حسب مجلس بلدية المدينة الساحلية الاستراتيجية، وكان تقرير سابق الأربعاء أفاد بإصابة 17 شخصاً.

وأثار الهجوم على هذا المستشفى تنديد السلطات الأوكرانية والدول الغربية.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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