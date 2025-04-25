سياسة
1 دقيقة قراءة
مقتل 4 من قوات الأمن وإصابة 3 في انفجار بمدينة كويته الباكستانية
لقي 4 أفراد من قوات الأمن مصرعهم وأُصيب 3 آخرون، اليوم الجمعة، إثر انفجار وقع قرب مركبة تُقلّ عناصر أمنية في إقليم بلوشستان جنوب غربي باكستان.
مقتل 4 من قوات الأمن وإصابة 3 في انفجار بمدينة كويته الباكستانية
هجوم جديد في بلوشستان.. مقتل وإصابة 7 من عناصر الأمن في انفجار غرب باكستان / DPA
25 أبريل 2025

وأعلن المسؤول في الشرطة الباكستانية نويد أحمد، في تصريح صحفي، أن عبوة ناسفة كانت مزروعة على جانب الطريق في مدينة كويته، عاصمة بلوشستان، انفجرت عند مرور مركبة لعناصر الأمن.

وقال أحمد إن الانفجار أسفر عن مقتل 4 من رجال الأمن داخل المركبة، فيما نُقل 3 مصابين إلى مستشفيات قريبة لتلقي العلاج.

ولم تعلن أي جهة مسؤوليتها عن الهجوم حتى الساعة 10.55 تغ، لكن المسؤول الباكستاني أشار إلى أن المعطيات الأولية ترجح ضلوع جماعة "جيش تحرير بلوشستان" فيه.

من جانبه، أدان وزير الداخلية الباكستاني محسن نقوي الهجوم الإرهابي، معرباً، في بيان، عن تعازيه لأسر الضحايا من عناصر الأمن.

يُذكر أن إقليم بلوشستان شهد نهاية مارس/آذار الماضي هجوماً مماثلاً أسفر عن مقتل 5 عناصر من الأمن وإصابة 12 آخرين.

وتقع هجمات مسلحة وتفجيرات بين الحين والآخر في باكستان، لا سيما في إقليمي خيبر بختونخوا وبلوشستان، المتاخمين لأفغانستان.

وتنفذ جماعات مسلحة -تزعم الدفاع عن حقوق مجموعات عرقية مثل البشتون والبلوش- هجمات تستهدف القوات الأمنية والمدنيين في البلاد.

وتتهم إسلام آباد حركة "طالبان باكستان" بتنفيذ هجماتها انطلاقاً من معاقلها في أفغانستان، وهو ما تنفيه حكومة كابل باستمرار.


مصدر:TRT Arabi
اكتشف
بعد طلب هولندا مراجعة اتفاقية الشراكة الأوروبية-الإسرائيلية.. باريس: أمر مشروع ندعو لمدارسته
بعد طلب هولندا مراجعة اتفاقية الشراكة الأوروبية-الإسرائيلية.. باريس: أمر مشروع ندعو لمدارسته
النرويج تنهي استثماراتها في شركة "باز" الإسرائيلية لدعمها المستوطنات بالضفة
النرويج تنهي استثماراتها في شركة "باز" الإسرائيلية لدعمها المستوطنات بالضفة
جيش الاحتلال يهدم منزلًا في جنوبي الضفة الغربية ويواصل عدوانه في طولكرم.. ووفاة أسيرة سابقة
جيش الاحتلال يهدم منزلًا في جنوبي الضفة الغربية ويواصل عدوانه في طولكرم.. ووفاة أسيرة سابقة
ويتكوف يصل إلى إسرائيل.. وعائلات الأسرى في غزة تطالب باتفاق خلال 24 ساعة
ويتكوف يصل إلى إسرائيل.. وعائلات الأسرى في غزة تطالب باتفاق خلال 24 ساعة
القسام تعلن الإفراج عن الجندي الإسرائيلي-الأمريكي عيدان ألكسندر اليوم
القسام تعلن الإفراج عن الجندي الإسرائيلي-الأمريكي عيدان ألكسندر اليوم
إسرائيل تُصدق على استئناف تسوية الأراضي في الضفة الغربية وسط رفض فلسطيني واسع
إسرائيل تُصدق على استئناف تسوية الأراضي في الضفة الغربية وسط رفض فلسطيني واسع
بعد محادثات ليومين.. اتفاق صيني-أمريكي بشأن الرسوم الجمركية
بعد محادثات ليومين.. اتفاق صيني-أمريكي بشأن الرسوم الجمركية
جماعة الحوثي تعلن أن طيراناً إسرائيلياً شنّ سلسلة غارات على محافظة الحُديدة
جماعة الحوثي تعلن أن طيراناً إسرائيلياً شنّ سلسلة غارات على محافظة الحُديدة
ترحيب بعزم حماس الإفراج عن ألكسندر.. ونتنياهو يزعم أن الاتفاق بلا مقابل ومعارضوه يرمونه بالفشل
ترحيب بعزم حماس الإفراج عن ألكسندر.. ونتنياهو يزعم أن الاتفاق بلا مقابل ومعارضوه يرمونه بالفشل
بعد اتصالات مع واشنطن.. حماس توافق على الإفراج عن الجندي عيدان ألكسندر في إطار جهود وقف إطلاق النار
بعد اتصالات مع واشنطن.. حماس توافق على الإفراج عن الجندي عيدان ألكسندر في إطار جهود وقف إطلاق النار
"قلق من مواصلة البناء".. هيئة البث العبرية: الجيش لم يدمر سوى ربع أنفاق حماس بغزة
"قلق من مواصلة البناء".. هيئة البث العبرية: الجيش لم يدمر سوى ربع أنفاق حماس بغزة
زيلينسكي يرى تفكير روسيا بإنهاء الحرب "علامة إيجابية" ويدعو لوقف النار من الغد
زيلينسكي يرى تفكير روسيا بإنهاء الحرب "علامة إيجابية" ويدعو لوقف النار من الغد
بعد جولة خليجية.. روبيو إلى تركيا برفقة ترمب لحضور اجتماع الناتو
بعد جولة خليجية.. روبيو إلى تركيا برفقة ترمب لحضور اجتماع الناتو
الاحتلال يدّعي أنه "سيؤمّن" نقل المساعدات إلى غزة.. وحماس تتهمه بارتكاب "جريمة حرب مركبة"
الاحتلال يدّعي أنه "سيؤمّن" نقل المساعدات إلى غزة.. وحماس تتهمه بارتكاب "جريمة حرب مركبة"
أردوغان مهنئاً بعيد الأم: لا نستطيع رد جميلهن
أردوغان مهنئاً بعيد الأم: لا نستطيع رد جميلهن
ألق نظرة سريعة على TRT Global. شاركونا تعليقاتكم
Contact us