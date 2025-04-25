وأعلن المسؤول في الشرطة الباكستانية نويد أحمد، في تصريح صحفي، أن عبوة ناسفة كانت مزروعة على جانب الطريق في مدينة كويته، عاصمة بلوشستان، انفجرت عند مرور مركبة لعناصر الأمن.

وقال أحمد إن الانفجار أسفر عن مقتل 4 من رجال الأمن داخل المركبة، فيما نُقل 3 مصابين إلى مستشفيات قريبة لتلقي العلاج.

ولم تعلن أي جهة مسؤوليتها عن الهجوم حتى الساعة 10.55 تغ، لكن المسؤول الباكستاني أشار إلى أن المعطيات الأولية ترجح ضلوع جماعة "جيش تحرير بلوشستان" فيه.

من جانبه، أدان وزير الداخلية الباكستاني محسن نقوي الهجوم الإرهابي، معرباً، في بيان، عن تعازيه لأسر الضحايا من عناصر الأمن.

يُذكر أن إقليم بلوشستان شهد نهاية مارس/آذار الماضي هجوماً مماثلاً أسفر عن مقتل 5 عناصر من الأمن وإصابة 12 آخرين.

وتقع هجمات مسلحة وتفجيرات بين الحين والآخر في باكستان، لا سيما في إقليمي خيبر بختونخوا وبلوشستان، المتاخمين لأفغانستان.

وتنفذ جماعات مسلحة -تزعم الدفاع عن حقوق مجموعات عرقية مثل البشتون والبلوش- هجمات تستهدف القوات الأمنية والمدنيين في البلاد.

وتتهم إسلام آباد حركة "طالبان باكستان" بتنفيذ هجماتها انطلاقاً من معاقلها في أفغانستان، وهو ما تنفيه حكومة كابل باستمرار.



