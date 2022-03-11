سياسة
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لأجل أوكرانيا.. فيسبوك يسمح بمحتوى يدعو للعنف  ضد جيش روسيا وقادتها
أعلن موقع فيسبوك الخميس أنّه قرّر استثناء الخطاب المناهض لمن سماهم "الغزاة الروس" في أوكرانيا من قواعده المتعلّقة بحظر أيّ محتوى على الموقع يدعو للعنف والبغض، مشيراً إلى أنّه لن يحذف بالتالي المنشورات المعادية لجيش روسيا وقادتها.
لأجل أوكرانيا.. فيسبوك يسمح بمحتوى يدعو للعنف  ضد جيش روسيا وقادتها
فيسبوك خفّف قواعده للسماح بخطاب مناهض "للغزاة الروس" في أوكرانيا / AA
11 مارس 2022

أعلن موقع فيسبوك الخميس أنّه قرّر استثناء الخطاب المناهض لمن سماهم "الغزاة الروس" في أوكرانيا من قواعده المتعلّقة بحظر أيّ محتوى على الموقع يدعو للعنف والبغض، مشيراً إلى أنّه لن يحذف بالتالي المنشورات المعادية لجيش روسيا وقادتها.

وقال آندي ستون المسؤول عن الاتصالات في ميتا"، الشركة الأم لفيسبوك، في بيان إنّه "بسبب الغزو الروسي لأوكرانيا فقد سمحنا مؤقتاً بأشكال من التعبير السياسي تنتهك في العادة قواعدنا المتعلقة بالخطاب العنيف مثل الموت للغزاة الروس".

وأضاف أنّ فيسبوك لن يسمح بالمقابل "بأيّ دعوات ذات مصداقية للعنف ضدّ المدنيين الروس".

وأصدرت "ميتا" بيانها بعدما قالت وكالة رويترز للأنباء نقلاً عن رسائل عبر البريد الإلكتروني تبادلها مديرو المحتويات في عملاق وسائل التواصل الاجتماعي إنّ تحديث هذه القواعد ينطبق على كلّ من أرمينيا وأذربيجان وإستونيا وجورجيا والمجر ولاتفيا وليتوانيا وبولندا ورومانيا وروسيا وسلوفاكيا وأوكرانيا.

والأسبوع الماضي حظرت روسيا فيسبوك على أراضيها ردّاً على قرار المجموعة الكاليفورنية فرض حظر في أوروبا على وسائل إعلام مقربة من الكرملين، بينها خصوصاً قناة آر.تي وموقع سبوتنيك.

وبهذا الحظر انضمت روسيا إلى نادي الدول التي تحظر أكبر شبكة للتواصل الاجتماعي في العالم، والذي كانت عضويته حتى ذلك اليوم حكراً على الصين وكوريا الشمالية لا غير.

وفرضت روسيا أيضاً قيوداً شديدة على الوصول إلى موقع تويتر.

والأسبوع الماضي اعتمدت روسيا قانوناً يعاقب بالسجن لمدة تصل إلى 15 عاماً كل من ينشر معلومات تهدف إلى "تشويه سمعة" الجيش أو تدعو لفرض عقوبات على موسكو.

ومنذ بدأت القوات الروسية الهجوم على أوكرانيا قطعت غالبية شركات التكنولوجيا الأمريكية العملاقة علاقاتها مع موسكو.

وفي هذا السياق علّقت مايكروسوفت وآبل مبيعات منتجاتهما في روسيا، في حين علّقت نتفليكس وإنتل و"إير.بي.إن.بي" أنشطتها في هذا البلد.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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