سياسة
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تعاون سعودي-أمريكي ينقذ أمريكيتين من أسر الحوثيين
قالت السعودية الجمعة، إنها حررت فتاتين أمريكيتين كانتا محتجزتين في العاصمة اليمنية صنعاء الخاضعة لسيطرة جماعة الحوثي، وذلك من خلال عملية أمنية خاصة بطلب أمريكي، وقال مصدر أمريكي إن الشابتين عادتا إلى الولايات المتحدة.
تعاون سعودي-أمريكي ينقذ أمريكيتين من أسر الحوثيين
الشابتان الأمريكيتان ذهبتا إلى صنعاء في مارس/آذار 2021 لزيارة أقاربهما / AA
11 مارس 2022

أعلنت السعودية الجمعة "تحرير" فتاتين أمريكيتين كانتا محتجزتين في العاصمة اليمنية صنعاء الخاضعة لسيطرة الحوثيين.

وقالت وزارة الدفاع السعودية في بيان إن الفتاتين جرى "احتجازهما وتعريضهما لسوء المعاملة بالعاصمة صنعاء أثناء زيارة عائلية"، موضحة أنه "جرى احتجاز جوازات السفر الخاصة بهما".

وأوضح البيان أنه "بطلب من الولايات المتحدة ومن خلال عملية أمنية خاصة جرى تحرير الفتاتين ونقلهما من صنعاء إلى عدن" العاصمة المؤقتة للحكومة اليمنية.

فيما قال مصدر مطلع إن واشنطن والرياض أنقذتا فتاتين أمريكيتيْن من قبضة الحوثيين في صنعاء في يناير/كانون الثاني الماضي.

وأضاف المصدر الذي اشترط عدم ذكر هويته أن الشابتين 19 و20 عاماً نُقلتا جواً من صنعاء إلى عدن جنوبي البلاد، ثم إلى العاصمة السعودية الرياض حيث خضعتا لفحوص طبية وغيرها من سبل الرعاية.

وقال المصدر إن الشابتين عادتا إلى الولايات المتحدة، وامتنع عن ذكر هويتهما أو أي معلومات أخرى عنهما لأسباب تتعلق بالخصوصية.

وأكد مصدر في وزارة الخارجية الأمريكية عملية الإنقاذ، وقال في بيان: "ساعدنا في عودة مواطنتين أمريكيتين بسلام من منطقة باليمن خاضعة في الوقت الراهن لسيطرة الحوثيين".

وأضاف أن وزارة الخارجية ممتنة لمساعدة "شركائنا السعوديين واليمنيين في تسهيل مغادرتهما بأمان. لدواعي الخصوصية لا يمكننا ذكر المزيد".

ولم ترد السفارة السعودية حتى الآن على طلب للتعقيب.

وقال المصدر إن الشابتين ذهبتا إلى صنعاء في مارس/آذار 2021 لزيارة أقاربهما وفي وقت ما فُرضت قيود على تحركاتهما وصودر جوازا سفرهما.

وأضاف أن الحوثيين أجبروهما أيضاً على الزواج "بالإكراه"، وتابع بأن العملية المشتركة جاءت بطلب من الولايات المتحدة.

مصدر:Reuters
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