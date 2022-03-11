سياسة
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بايدن يعلن دولة قطر حليفاً رئيسياً من خارج الناتو
أصدر الرئيس الأمريكي جو بايدن الخميس قراراً يصنف دولة قطر "حليفاً رئيسياً" من خارج حلف شمال الأطلسي (الناتو).
بايدن يعلن دولة قطر حليفاً رئيسياً من خارج الناتو
الرئيس الأمريكي جو بايدن يصنف قطر "حليفاً رئيسياً" للناتو / AFP
11 مارس 2022

أصدر الرئيس الأمريكي جو بايدن الخميس قراراً يصنف دولة قطر "حليفاً رئيسياً" من خارج حلف شمال الأطلسي (الناتو). وجاء القرار بعد نحو شهر من إعلان بايدن لأول مرة نيته تصنيف قطر حليفاً رئيسياً من خارج الحلف، وفي أعقاب فرض بايدن حظراً كاملاً على واردات الطاقة الروسية على خلفية التدخل العسكري الروسي في أوكرانيا.

وفي فبراير/شباط الماضي قال بايدن إن "قطر تعد صديقاً جيداً وشريكاً محل ثقة"، مشيراً إلى أنه سيبلغ الكونغرس بعزمه تصنيف قطر حليفاً رئيسياً من خارج الناتو ليعكس ذلك أهمية العلاقات الثنائية بين البلدين.

وأضاف أن القرار "خطوة طال انتظارها".

وأعلن بايدن عن نيته تصنيف قطر حليفاً رئيسياً من خارج الناتو على هامش مباحثات جمعته بأمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني في البيت الأبيض.

وتُعد قطر أكبر مُورِّد للغاز الطبيعي المسال في العالم.

مصدر:AA
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