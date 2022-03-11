أظهر فيديو جديد صورة طائرة مُسيرة من الجو ونشرته القوات المسلحة الأوكرانية الخميس، استهداف رتل عسكري روسي قرب العاصمة كييف. ويبدو من خلال الفيديو ما يشبه "الكمين" الأوكراني للقوات الروسية الغازية، وقد صور قرب منطقة بروفاري، وهي إحدى الضواحي الشرقية لمدينة كييف، وفقاً لصحيفة الغارديان.

وتبلغ مدة المقطع المصور نحو 45 ثانية، ونشرته رويترز، ويظهر عدة لقطات لاستهداف دبابات ومدرعات روسية لهجوم متكرر بالصواريخ.

ويُسمع في الفيديو "صوت ضابط روسي يبلغ قيادته عن هجوم" حسب الجارديان

وتقول الصحيفة إن الضابط الروسي يتحدث عن "مقتل قائد الفوج"، وذكرت وسائل إعلام أوكرانية أن الضابط اسمه أندريه زاخاروف، ولكن لم يتسن التأكد من ذلك بشكل مستقل.

وتنقل الصحيفة عن خبراء عسكريين تأكيدهم أن "الفيديو موثوق"، وأنه يُظهر " رتلاً مشكلاً من نحو 20 دبابة وعربة مصفحة أخرى على طريق رئيسي قريب إلى حد ما من العاصمة".

ووفقاً لآخر إحصائية نشرتها الخارجية الأوكرانية الخميس، جرى تدمير 335 دبابة روسية وأكثر من 1100 عربة مدرعة منذ بدء الغزو في 24 فبراير/شباط الماضي.