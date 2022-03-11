صادق الكنيست الإسرائيلي (البرلمان)، الخميس، على تمديد قانون يمنع لمّ شمل العائلات الفلسطينية، حسب إعلام عبري.

وذكرت قناة (كان) الرسمية، أنّه "جرت المصادقة على تمديد القانون الذي يطلق عليه (قانون المواطنة) في القراءتين الثانية والثالثة في الكنيست بكامل هيئتها"، في إشارة إلى القانون الذي يمنع لمّ شمل العائلات الفلسطينية.

من جهتها، علقت مؤسسة سانت إيف، المركز الكاثوليكي لحقوق الإنسان (فلسطينية غير حكومية) في بيان مقتضب، نشرته عبر صفحتها الرسمية على موقع فيسبوك: "سوف نقوم بتقديم التماس ضد القانون العنصري وضد تطبيقه بأثر رجعي".

وقانون "لم الشمل" أصدره "الكنيست" عام 2003، وبقي سارياً حتى يوليو/تموز 2021، والذي يمنع لم الشمل بين المقدسيين وحملة الجنسية الإسرائيلية من جهة، والأزواج من الضفة الغربية وقطاع غزة ولبنان وسوريا والعراق وإيران، من جهة أخرى.

ومُدد القانون سنوياً من الكنيست منذ عام 2003، لكن في يوليو/تموز 2021 فشل في تمديده.