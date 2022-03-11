سياسة
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أزمة أوكرانيا تتصدر.. انطلاق النسخة الثانية من منتدى أنطاليا الدبلوماسي
انطلقت الجمعة النسخة الثانية من منتدى أنطاليا الدبلوماسي في مدينة أنطاليا التركية تحت شعار "إعادة بناء الدبلوماسية"، وتلقي الأزمة الأوكرانية بظلالها على جلسات المنتدى الذي يتوقع أن يلقي الرئيس الأوكراني كلمة فيه عبر الفيديو.
أزمة أوكرانيا تتصدر.. انطلاق النسخة الثانية من منتدى أنطاليا الدبلوماسي
يعقد المنتدى في مركز "نيست" للمعارض والمؤتمرات بمدينة أنطاليا بين 11 و13 مارس/آذار الجاري / AA
11 مارس 2022

انطلقت الجمعة النسخة الثانية من منتدى أنطاليا الدبلوماسي في مدينة أنطاليا التركية تحت شعار "إعادة بناء الدبلوماسية".

ويأتي المنتدى في نسخته الثانية ليؤكد أهمية الجهود الدبلوماسية خصوصاً في زمن الحروب، وذلك تزامناً مع استمرار العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا.

ويعقد المنتدى في مركز "نيست" للمعارض والمؤتمرات بمدينة أنطاليا بين 11 و13 مارس/آذار الجاري تحت شعار "إعادة بناء الدبلوماسية"، وتشارك وكالة الأناضول فيه بوصفها "شريكاً إعلامياً".

وسيشهد المنتدى كلمة افتتاحية يلقيها في وقت لاحق الجمعة الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، وأخرى لوزير خارجيته مولود جاوش أوغلو.

وانطلقت فاعليات المنتدى بانعقاد جلسات حملت عناوين "العدالة والإصلاح نحو مؤسسات أقوى"، و"التعافي بعد جائحة كورونا"، و"بناء الجسور بين المختلفين".

ويشارك في الجلسات التي انطلقت اليوم شخصيات سياسية بينها وزيرة الخارجية الليبية نجلاء المنقوش والأمين العام للاتحاد من أجل المتوسط ناصر كامل والممثل الأعلى لتحالف الحضارات التابع للأمم المتحدة ميغيل أنخيل موراتينوس.

وشهدت أروقة المنتدى اهتماماً إعلامياً كثيفاً وحضوراً واسعاً من الأطراف المشاركة.

وكان وزير الخارجية التركي في مركز المنتدى وعقد لقاءات مع المشاركين أحدها مع الأمين العام لحلف شمال الأطلسي "ناتو" ينس ستولتنبرغ الذي قال في تصريحات مقتضبة عقب اللقاء إن "الاجتماع كان جيداً".

ويقام المنتدى تحت رعاية الرئيس أردوغان وبإشراف جاوش أوغلو، ويشارك فيه ساسة وأكاديميون ومفكرون وقادة رأي ودبلوماسيون، إضافة إلى رجال أعمال من أنحاء العالم.

ونظراً إلى التطورات المتعلقة بالعملية العسكرية الروسية في أوكرانيا فإن الأنظار اتجهت بشكل كبير إلى الاجتماع الثلاثي الذي عقد الخميس بين وزراء خارجية تركيا جاوش أوغلو، وروسيا سيرغي لافروف، وأوكرانيا دميترو كولي با.

وستُقام ثلاث ندوات منفصلة للزعماء تحت عناوين "ثمن السلام أو تكلفة الحرب"، و"القيادة والدبلوماسية في فترة مضطربة"، و"المسارات الإقليمية والعالمية الممتدة للسلام والازدهار".

كما ستعد أكثر من 30 جلسة في المنتدى من أبرزها "البحث عن أرضية مشتركة في الشرق الأوسط"، و"رؤية تنموية من أجل إفريقيا"، و"التعاون والمنافسة في منطقة آسيا والمحيط الهادئ".

ويطمح المنتدى إلى حجز مكانة له بين المنصات الدولية التي لها ثقل في مناقشة الأزمات العالمية وتقديم حلول لها، مثل منتدى الاقتصاد العالمي، ومؤتمر مونيخ للأمن، ومنتدى الدوحة.

وستشدد الندوات المقامة في هذا الإطار على أهمية الدبلوماسية والجهود المبذولة في هذا السياق، في خطوة لتأمين وقف إطلاق النار بأوكرانيا.

وانعقد منتدى أنطاليا الدبلوماسي بنسخته الأولى العام الماضي تحت شعار "الدبلوماسية المتجددة، مرحلة جديدة ومواقف جديدة".

مصدر:AA
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